Экс-тренер "МЮ" ван Гал покинул пост консультанта набсовета "Аякса"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Луи ван Гал покинул пост консультанта наблюдательного совета амстердамского "Аякса" по футбольным вопросам, сообщается на сайте клуба.

В 2022 году ван Гал сообщил, что болен раком простаты, а в июле 2025 года заявил, что смог победить болезнь.