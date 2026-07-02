Экс-тренер "МЮ" ван Гал покинул пост консультанта набсовета "Аякса"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Луи ван Гал покинул пост консультанта наблюдательного совета амстердамского "Аякса" по футбольным вопросам.
- Луи ван Гал ушел с должности по собственному желанию.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Луи ван Гал покинул пост консультанта наблюдательного совета амстердамского "Аякса" по футбольным вопросам, сообщается на сайте клуба.
Ван Гал покинул должность по собственному желанию. Он работал в "Аяксе" в качестве консультанта с октября 2023 года.
Ван Галу 74 года. Ранее он тренировал "Аякс", испанскую "Барселону", нидерландский АЗ, мюнхенскую "Баварию" и английский "Манчестер Юнайтед", в 1995 году одержал победу в Лиге чемпионов с "Аяксом". На протяжении карьеры он трижды возглавлял сборную Нидерландов, на чемпионате мира 2014 года привел команду к бронзовым медалям.
В 2022 году ван Гал сообщил, что болен раком простаты, а в июле 2025 года заявил, что смог победить болезнь.