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Экс-тренер "МЮ" ван Гал покинул пост консультанта набсовета "Аякса" - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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15:05 02.07.2026
Экс-тренер "МЮ" ван Гал покинул пост консультанта набсовета "Аякса"

Луи ван Гал покинул пост консультанта наблюдательного совета "Аякса"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛуи ван Гал
Луи ван Гал - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Луи ван Гал . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Луи ван Гал покинул пост консультанта наблюдательного совета амстердамского "Аякса" по футбольным вопросам.
  • Луи ван Гал ушел с должности по собственному желанию.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Луи ван Гал покинул пост консультанта наблюдательного совета амстердамского "Аякса" по футбольным вопросам, сообщается на сайте клуба.
Ван Гал покинул должность по собственному желанию. Он работал в "Аяксе" в качестве консультанта с октября 2023 года.
Ван Галу 74 года. Ранее он тренировал "Аякс", испанскую "Барселону", нидерландский АЗ, мюнхенскую "Баварию" и английский "Манчестер Юнайтед", в 1995 году одержал победу в Лиге чемпионов с "Аяксом". На протяжении карьеры он трижды возглавлял сборную Нидерландов, на чемпионате мира 2014 года привел команду к бронзовым медалям.
В 2022 году ван Гал сообщил, что болен раком простаты, а в июле 2025 года заявил, что смог победить болезнь.
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ФутболСпортНидерландыЛуи ван ГалМанчестер ЮнайтедАяксБарселонаЛига чемпионов 2025-2026
 
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