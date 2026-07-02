Футболист сборной США Тилльман признан лучшим игроком матча ЧМ с Боснией

Краткий пересказ от РИА ИИ Малик Тилльман признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными США и Боснии и Герцеговины.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной США, Тилльман забил гол на 82-й минуте.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Футболист сборной США Малик Тилльман признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины.

Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Тилльман, на клубном уровне выступающий за немецкий " Байер ", на 82-й минуте удвоил преимущество американцев, реализовав штрафной удар.

В активе полузащитника стало 4 гола в 34 матчах за сборную США.