Футболист сборной США Тилльман признан лучшим игроком матча ЧМ с Боснией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Малик Тилльман признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными США и Боснии и Герцеговины.
- Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной США, Тилльман забил гол на 82-й минуте.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Футболист сборной США Малик Тилльман признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины.
Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Тилльман, на клубном уровне выступающий за немецкий "Байер", на 82-й минуте удвоил преимущество американцев, реализовав штрафной удар.
02 июля 2026 • начало в 03:00
Завершен
45’ • Фоларин Балоган
82’ • Малик Тиллман
В активе полузащитника стало 4 гола в 34 матчах за сборную США.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.