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Футболист сборной США Тилльман признан лучшим игроком матча ЧМ с Боснией - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
06:02 02.07.2026
Футболист сборной США Тилльман признан лучшим игроком матча ЧМ с Боснией

Футболист сборной США Тилльман признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ

© Фото : Пресс-служба Международной федерации футболаСборная США по футболу
Сборная США по футболу - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Пресс-служба Международной федерации футбола
Сборная США по футболу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Малик Тилльман признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными США и Боснии и Герцеговины.
  • Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной США, Тилльман забил гол на 82-й минуте.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Футболист сборной США Малик Тилльман признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины.
Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Тилльман, на клубном уровне выступающий за немецкий "Байер", на 82-й минуте удвоил преимущество американцев, реализовав штрафной удар.
ЧМ по футболу 2026
02 июля 2026 • начало в 03:00
Завершен
США
2 : 0
Босния и Герцеговина
45‎’‎ • Фоларин Балоган
82‎’‎ • Малик Тиллман
Календарь Турнирная таблица История встреч
В активе полузащитника стало 4 гола в 34 матчах за сборную США.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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