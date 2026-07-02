Сборная США по футболу обыграла Боснию и Герцеговину в матче 1/16 финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная США по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира со счетом 2:0.

Эдин Джеко стал самым возрастным полевым футболистом в истории, принявшим участие в матче плей-офф чемпионата мира.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сборная США по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Фоларин Балоган (45-я минута) и Малик Тилльман (82). На 64-й минуте за грубую игру был удален Балоган.

В стартовом составе гостей на поле вышел 40-летний нападающий Эдин Джеко. Он стал самым возрастным полевым футболистом в истории, принявшим участие в матче плей-офф чемпионата мира.

Сборная США в 1/8 финала 6 июля встретится в Сиэтле с командой Бельгии.