Определились 13 участников плей-офф ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Определились 13 из 32 команд, вышедших в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, среди них сборные Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Марокко, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии.
- Первая пара 1/16 плей-офф: сборная Канады сыграет против команды ЮАР 28 июня в Лос-Анджелесе.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Определились 13 из 32 команд, вышедших в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
Участие в плей-офф гарантировали сборные Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Марокко, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии.
Также стала известна первая пара 1/16 плей-офф турнира - сборная Канады сыграет против команды ЮАР. Матч между сборными пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд в трех странах - США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.