Определились 13 участников плей-офф ЧМ-2026

Сборная США празднует гол в ворота сборной Парагвая на ЧМ-2026

© AP Photo / Jayne Kamin-Oncea Сборная США празднует гол в ворота сборной Парагвая на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Определились 13 из 32 команд, вышедших в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, среди них сборные Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Марокко, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии.

Первая пара 1/16 плей-офф: сборная Канады сыграет против команды ЮАР 28 июня в Лос-Анджелесе.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Определились 13 из 32 команд, вышедших в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Участие в плей-офф гарантировали сборные Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Марокко, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии.

Также стала известна первая пара 1/16 плей-офф турнира - сборная Канады сыграет против команды ЮАР. Матч между сборными пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.