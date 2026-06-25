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Определились 13 участников плей-офф ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
12:00 25.06.2026 (обновлено: 12:08 25.06.2026)
Определились 13 участников плей-офф ЧМ-2026

Определились 13 из 32 участников плей-офф чемпионата мира по футболу

© AP Photo / Jayne Kamin-OnceaСборная США празднует гол в ворота сборной Парагвая на ЧМ-2026
Сборная США празднует гол в ворота сборной Парагвая на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Jayne Kamin-Oncea
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Определились 13 из 32 команд, вышедших в 1/16 финала чемпионата мира по футболу, среди них сборные Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Марокко, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии.
  • Первая пара 1/16 плей-офф: сборная Канады сыграет против команды ЮАР 28 июня в Лос-Анджелесе.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Определились 13 из 32 команд, вышедших в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
Участие в плей-офф гарантировали сборные Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Марокко, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии.
Также стала известна первая пара 1/16 плей-офф турнира - сборная Канады сыграет против команды ЮАР. Матч между сборными пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд в трех странах - США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
ФИФА разрешила российским юношеским сборным выступить на чемпионате мира
Вчера, 08:26
 
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