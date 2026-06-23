Юрист высказалась о ситуации с контрактом Заболотного после допинг-скандала

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный может подписать контракт с новым клубом, несмотря на допинг-скандал.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило Заболотного до соревнований после того, как он был отстранен из-за неблагоприятного результата анализа допинг-пробы.

Юрист Анна Анцелиович заявила, что мероприятия РУСАДА не являются препятствием для заключения контракта между Заболотным и клубом.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского "Спартака" Антон Заболотный может подписать контракт с новым клубом, несмотря на связанный с ним допинг-скандал, сообщила РИА Новости представляющая интересы игрока юрист Анна Анцелиович.

Весной " Спартак " сообщил, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы. Спортсмен был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его до соревнований. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность. 23 июня стало известно, что РУСАДА вновь протестировало подозреваемого в нарушении антидопинговых правил нападающего.

"Мероприятия РУСАДА не являются препятствием (для заключения контракта между Заболотным и клубом)", - сказала Анцелиович. Юрист также отметила, что сторона защиты пока не обговаривала с агентством сроки принятия решения по делу ее клиента.

Заболотному 35 лет. В прошедшем сезоне форвард провел за "Спартак" 16 матчей, не забив ни одного мяча. В составе "красно-белых" он стал обладателем Кубка России. Контракт нападающего с клубом рассчитан до конца июня.