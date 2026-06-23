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Юрист высказалась о ситуации с контрактом Заболотного после допинг-скандала - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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17:29 23.06.2026 (обновлено: 17:43 23.06.2026)
Юрист высказалась о ситуации с контрактом Заболотного после допинг-скандала

Заболотный может подписать контракт с новым клубом, несмотря на допинг-скандал

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнтон Заболотный
Антон Заболотный - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Антон Заболотный . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный может подписать контракт с новым клубом, несмотря на допинг-скандал.
  • Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило Заболотного до соревнований после того, как он был отстранен из-за неблагоприятного результата анализа допинг-пробы.
  • Юрист Анна Анцелиович заявила, что мероприятия РУСАДА не являются препятствием для заключения контракта между Заболотным и клубом.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского "Спартака" Антон Заболотный может подписать контракт с новым клубом, несмотря на связанный с ним допинг-скандал, сообщила РИА Новости представляющая интересы игрока юрист Анна Анцелиович.
Весной "Спартак" сообщил, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы. Спортсмен был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его до соревнований. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность. 23 июня стало известно, что РУСАДА вновь протестировало подозреваемого в нарушении антидопинговых правил нападающего.
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"Мероприятия РУСАДА не являются препятствием (для заключения контракта между Заболотным и клубом)", - сказала Анцелиович. Юрист также отметила, что сторона защиты пока не обговаривала с агентством сроки принятия решения по делу ее клиента.
Заболотному 35 лет. В прошедшем сезоне форвард провел за "Спартак" 16 матчей, не забив ни одного мяча. В составе "красно-белых" он стал обладателем Кубка России. Контракт нападающего с клубом рассчитан до конца июня.
Ранее Заболотный играл за подмосковные "Химки", московский ЦСКА, "Сочи", санкт-петербургский "Зенит", "Тосно" из Ленинградской области, воронежский "Факел" и "Уфу". На счету нападающего два гола в 19 матчах за сборную России.
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