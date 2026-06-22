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На Солнце произошли две сильные вспышки - РИА Новости, 22.06.2026
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09:19 22.06.2026 (обновлено: 10:39 22.06.2026)
На Солнце произошли две сильные вспышки

ИКИ РАН: две сильные вспышки на Солнце не повлияют на Землю

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышка на солнце с крупным выбросом плазмы в сторону Земли
Вспышка на солнце с крупным выбросом плазмы в сторону Земли - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышка на солнце с крупным выбросом плазмы в сторону Земли. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активность Солнца растет, в воскресенье произошли две сильные вспышки уровня M2.6 и M6.8.
  • Вспышки произошли в группе пятен № 4473 на восточном крае Солнца и пока не влияют на Землю.
  • Группа пятен сместится в центр солнечного диска и окажется прямо напротив Земли только 25 июня.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Астрономы зафиксировали на Солнце две мощные вспышки класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Солнце вступает в новую неделю в состоянии роста активности. В воскресенье зарегистрированы две подряд заметные вспышки уровня M2.6 (с пиком в 5:46 по московскому времени) и M6.8 (в конце дня, в 22:29 по московскому времени)", — говорится в Telegram-канале учреждения.
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Оба взрыва наблюдались в группе пятен № 4473 на восточном крае звезды и стали самыми сильными с 3 июня. Сейчас эта область выходит к Земле и пока остается единственным активным центром. Именно там произошли все семь воскресных вспышек — помимо двух сильных, еще и пять обычных.
"Как минимум одна из двух вспышек (первая) сопровождалась выбросом плазмы в космос, однако мимо Земли и с довольно скромными характеристиками — скоростью и массой. События на Солнце пока не являются фактором космической погоды и представляют интерес скорее для научной статистики", — добавили ученые.
По их прогнозу, группа пятен сместится в центр солнечного диска и окажется прямо напротив Земли только 25 июня. Причем в лаборатории не исключили, что активный центр за это время может исчезнуть, энергия на Солнце иссякнет, а всплеск активности окажется локальным.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
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ЗемляРоссийская академия наук
 
 
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