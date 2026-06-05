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Магнитные бури в июне 2026: расписание на месяц по дням и часам
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13:08 05.06.2026

Магнитные бури в июне: прогноз на месяц

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramМагнитные бури
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Магнитные бури. Архивное фото
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Оглавление
Активность на солнце регулярно (и для некоторых категорий граждан — весьма заметно) отражается и на текущей геомагнитной обстановке. Многие россияне предпочитают отмечать в календаре возможные даты магнитных бурь для подготовки к сложному периоду. Расписание магнитных бурь в июне 2026 года, график по дням и по часам — в материале РИА Новости.

Магнитные бури в июне

Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 годаПрогноз магнитных бурь на июнь 2026 года
Магнитными бурями принято обозначать существенные изменения в состоянии магнитного поля нашей планеты. Большую часть времени земная магнитосфера стабильна, однако под воздействием потока заряженных частиц, исходящих от Солнца (их еще называют “солнечный ветер”), она меняется. Это может отражаться как на работе различных приборов и оборудования (прежде всего — связанных в навигацией и спутниковой связью), так и на состоянии организма человека (хотя часть ученых и считает это влияние незначительным).
Многие граждане в период повышенной солнечной активности отмечают у себя заметное ухудшение самочувствия. Среди самых частых жалоб — снижение работоспособности, головная боль, перепады настроения. Также в этот период в зоне риска нередко оказываются люди, имеющие те или иные патологии сердечно-сосудистой системы.

Расписание магнитных бурь на июнь по дням и часам

Дата

Состояние магнитосферы

дата

Состояние магнитосферы

1 июня, понедельник

2

2 июня, вторник

2

3 июня, среда

2

4 июня, четверг

4

5 июня, пятница

2

6 июня, суббота

2

7 июня, воскресенье

2

8 июня, понедельник

2

9 июня, вторник

3

10 июня, среда

2

11 июня, четверг

6

12 июня, пятница

5

13 июня, суббота

4

14 июня, воскресенье

3

15 июня, понедельник

1

16 июня, вторник

1

17 июня, среда

3

18 июня, четверг

3

19 июня, пятница

3

20 июня, суббота

1

21 июня, воскресенье

1

22 июня, понедельник

1

23 июня, вторник

3

24 июня, среда

2

25 июня, четверг

2

26 июня, пятница

2

27 июня, суббота

2

28 июня, воскресенье

1

29 июня, понедельник

1

30 июня, вторник

1

до 3 — магнитосфера спокойная
4 — магнитосфера возбужденная
5 — слабая магнитная буря
6 – средняя магнитная буря
Продолжительность вызванных солнечной активностью магнитных бурь может быть разной — варьироваться от пары часов до нескольких дней. Однако невозможно точно предсказать, когда именно произойдет ближайшая магнитная буря, а потому исследователи регулярно составляют предварительные прогнозы, которые в дальнейшем могут корректироваться.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Что такое магнитные бури и как они влияют на человека
2 июня, 12:25
Отмечается, что в начале мая в результате медленного выброса корональной плазмы прошли довольно заметные магнитные бури, которые на пике достигли уровня G2 (средние бури).
Большую часть июня жителям Москвы, по текущим прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, не стоит ждать магнитных бурь. Магнитосфера большую часть месяца будет находиться в спокойном состоянии.

График магнитных бурь на июнь по городам

По словам экспертов, текущий прогноз магнитных бурь актуален не только для столицы, но и для других городов страны. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Архангельске.
Самый точный график магнитных бурь в своем регионе на ближайшие дни можно отследить на специализированных сайтах (Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ) и на крупных погодных сервисах (Яндекс Погода).
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышка на Солнце. 10 мая 2026
Вспышка на Солнце. 10 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышка на Солнце. 10 мая 2026

Часто задаваемые вопросы

  • Как магнитные бури влияют на человека?
У метеозависимых людей могут наблюдаться головные боли, скачки давления, бессонница и слабость. Особенно чувствительны люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  • Что такое Kp-индекс?
Kp-индекс показывает уровень геомагнитной активности по шкале от 0 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее магнитная буря.
  • Почему прогноз магнитных бурь меняется?
Солнечная активность нестабильна, поэтому модели регулярно пересчитывают прогноз. Чем дальше дата прогноза, тем ниже его точность.
  • Что делать во время магнитной бури?
Врачи рекомендуют снизить физические нагрузки, соблюдать режим сна, пить больше воды и контролировать давление.
  • Опасны ли магнитные бури для техники?
Сильные геомагнитные возмущения могут влиять на спутниковую связь, GPS и радиосигналы. Экстремальные бури способны вызывать перебои в энергосетях.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
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24 мая, 12:20

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МоскваСанкт-ПетербургВспышки на СолнцеВладивосток
 
 
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