На Земле началась магнитная буря, спрогнозированная в конце апреля

10:17 05.05.2026
ИКИ РАН: на Земле началась вызванная выбросом корональной плазмы магнитная буря

Солнечная вспышка и выброс корональной массы. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Магнитная буря произошла на Земле в ночь на вторник, это событие было спрогнозировано ранее математическими моделями, но поверить в него было сложно из-за совсем небольшой скорости солнечной плазмы, которая стала причиной геомагнитных возмущений, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"В ночь с 4 на 5 мая на фоне ожидавшейся все майские праздники "зелёной улицы" начались довольно заметные магнитные бури, которые на пике, пришедшемся примерно на полночь, достигли уровня G2 (средние бури)", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что источником бурь стал медленный выброс корональной плазмы. Это, как подчеркнули ученые, довольно слабое событие было зарегистрировано ещё 30 апреля и промоделировано примерно тогда же.
"Откровенно говоря, хотя математика умнее человека, внутренне не верилось, что за почти неделю пути от Солнца к Земле эта структура не распадётся и не растворится, но в итоге не спеша, но дошла, ударив по планете прошедшей ночью. Хорошо, порадуемся за расчётные модели — если бы они умели испытывать эмоции, то, наверно, за такой расчёт можно испытывать гордость. Мы бы почти наверняка испытывали", - добавили в лаборатории.
Ночные бури, как это часто бывает в таких случаях, запустили довольно заметные полярные сияния, достигшие примерно уровня 8 по 10-балльной шкале, рассказали ученые.
"Есть вероятность, что это была одна из последних возможностей увидеть сияние до наступления осени. Считается, что с началом лета даже очень крупные геомагнитные события ничего вызвать уже не способны — слишком короткие ночи, слишком светлое небо", - указано в сообщении.
Сейчас вспышечная активность находится на низком уровне, но ситуация может поменяться через 3–4 дня, когда на восточном (левом) крае Солнца появится крупная активная область. Ученые предполагают, что это запустит очередную волну активности.
Согласно графику, представленному на сайте лаборатории, сейчас буря завершилась и, согласно прогнозу, уже не возобновится.
