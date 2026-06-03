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На Солнце произошла сильнейшая за полтора месяца вспышка - РИА Новости, 03.06.2026
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Наука
 
08:45 03.06.2026 (обновлено: 10:42 03.06.2026)
На Солнце произошла сильнейшая за полтора месяца вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка балла М9.3

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышка на солнце. 3 июня 2026 года
Вспышка на солнце. 3 июня 2026 года - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышка на солнце. 3 июня 2026 года
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Солнце произошла вспышка балла М9.3.
  • Она стала самой сильной с 24 апреля.
  • Следующая вспышка максимального уровня Х ожидается сегодня около полудня.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На Солнце произошла сильная вспышка балла М9.3, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"В 4:36 мск зарегистрирована вспышка <...>, которая является самой сильной с 24 апреля 2026 года, когда в течение суток произошли два взрыва высшего уровня X. В данном случае до порога X класса не хватило около семи процентов", — говорится в посте исследовательского центра в Telegram-канале.
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При этом 24 часа назад на Солнце не было никаких признаков этого явления. Ситуация стала меняться в середине вторника: с тех пор примерно каждые семь часов происходят взрывы, а их интенсивность нарастает.
"Вспышка произошла почти точно в центре Солнца, откуда плазменным облакам, выброшенным из эпицентра, просто некуда больше лететь, кроме как к планете Земля. Объективные средства контроля <....> выброс плазмы не подтверждают. Пока вспышка считается безобидной", — рассказали в лаборатории.
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Следующую вспышку, уже максимального уровня Х, ученые ожидают сегодня около полудня.
В зависимости от мощности рентгеновского излучения эти события делят на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури. Те, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить территорию, где можно увидеть полярные сияния. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, пока нет.
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