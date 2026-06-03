На Солнце произошла сильнейшая за полтора месяца вспышка

Краткий пересказ от РИА ИИ На Солнце произошла вспышка балла М9.3.

Она стала самой сильной с 24 апреля.

Следующая вспышка максимального уровня Х ожидается сегодня около полудня.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На Солнце произошла сильная вспышка балла М9.3, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"В 4:36 мск зарегистрирована вспышка <...>, которая является самой сильной с 24 апреля 2026 года, когда в течение суток произошли два взрыва высшего уровня X. В данном случае до порога X класса не хватило около семи процентов", — говорится в посте исследовательского центра в Telegram-канале

При этом 24 часа назад на Солнце не было никаких признаков этого явления. Ситуация стала меняться в середине вторника: с тех пор примерно каждые семь часов происходят взрывы, а их интенсивность нарастает.

"Вспышка произошла почти точно в центре Солнца, откуда плазменным облакам, выброшенным из эпицентра, просто некуда больше лететь, кроме как к планете Земля . Объективные средства контроля <....> выброс плазмы не подтверждают. Пока вспышка считается безобидной", — рассказали в лаборатории.

Следующую вспышку, уже максимального уровня Х, ученые ожидают сегодня около полудня.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения эти события делят на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури. Те, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.