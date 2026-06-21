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На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 21.06.2026
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09:57 21.06.2026 (обновлено: 10:17 21.06.2026)
На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла вспышка балла М2.6

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Солнце произошла вспышка балла М2.6.
  • Ее зафиксировали в 5:46 мск.
  • Она стала сильнейшей за последние две с половиной недели.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка балла М2.6, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Согласно данным на сайте, ее зафиксировали в 5:46 мск. Явление стало сильнейшим за последние две с половиной недели.
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В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки делят на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури. Те, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури влекут за собой нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить территорию, где можно увидеть полярные сияния. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, пока нет.
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