На Солнце произошла мощная вспышка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Солнце произошла вспышка балла М2.6.
- Ее зафиксировали в 5:46 мск.
- Она стала сильнейшей за последние две с половиной недели.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка балла М2.6, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Согласно данным на сайте, ее зафиксировали в 5:46 мск. Явление стало сильнейшим за последние две с половиной недели.
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В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки делят на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури. Те, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури влекут за собой нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить территорию, где можно увидеть полярные сияния. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, пока нет.
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