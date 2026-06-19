Рейтинг@Mail.ru
Хакими предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:06 19.06.2026 (обновлено: 12:06 19.06.2026)
Хакими предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Во Франции суд рассмотрит дело футболиста "ПСЖ" Хакими об изнасиловании девушки

© пресс-служба клуба "ПСЖ"Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими
Защитник ПСЖ Ашраф Хакими - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© пресс-служба клуба "ПСЖ"
Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании.
  • Инцидент произошел в феврале 2023 года в пригороде Парижа.
  • Версальский апелляционный суд отклонил апелляцию Хакими и подтвердил передачу дела в уголовный суд.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Футболист французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед уголовным судом по обвинению в изнасиловании, сообщает L'Equipe.
Ранее СМИ сообщали об инциденте, который произошел в феврале 2023 года в пригороде Парижа. По словам девушки, которой на тот момент было 24 года, она познакомилась с футболистом в социальных сетях, а затем приехала к нему домой, где Хакими, игнорируя отказ, совершил насильственные действия. После этого она смогла покинуть его дом и обратилась в полицию. В марте того же года марокканец был помещен под судебный контроль после задержания и допроса, в ходе которого отрицал все обвинения. Адвокаты 27-летнего защитника настаивают на том, что дело - часть схемы с целью вымогательства.
Как сообщает газета, Версальский апелляционный суд отклонил апелляцию Хакими и подтвердил передачу дела футболиста в уголовный суд, сочтя достаточным для этого количество доказательств. Заседание уголовного суда должно состояться в ближайшие месяцы.
Хакими 27 лет, он выступает за "ПСЖ" с 2021 года, в парижском клубе он стал пятикратным чемпионом Франции, выиграл два Кубка Франции, три Суперкубка страны и Межконтинентальный кубок. Также Хакими выиграл Суперкубок Испании, два раза Лигу чемпионов и один раз Суперкубок УЕФА. Ранее он выступал за испанский "Реал", немецкую "Боруссию" (Дортмунд) и итальянский "Интер".
Испанский футболист Рафа Мир - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Рафу Мира приговорили к восьми годам тюрьмы за изнасилование, пишут СМИ
15 июня, 16:10
 
ФутболФранцияАшраф ХакимиПари Сен-Жермен (ПСЖ)Марокко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    20.06 20:00
    Нидерланды
    Швеция
  • Футбол
    20.06 23:00
    Германия
    Кот-д’Ивуар
  • Футбол
    21.06 03:00
    Эквадор
    Кюрасао
  • Футбол
    21.06 07:00
    Тунис
    Япония
  • Футбол
    21.06 19:00
    Испания
    Саудовская Аравия
  • Футбол
    21.06 22:00
    Бельгия
    Иран
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала