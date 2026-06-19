Хакими предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Как сообщает газета, Версальский апелляционный суд отклонил апелляцию Хакими и подтвердил передачу дела футболиста в уголовный суд, сочтя достаточным для этого количество доказательств. Заседание уголовного суда должно состояться в ближайшие месяцы.