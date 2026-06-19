Хакими предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании.
- Инцидент произошел в феврале 2023 года в пригороде Парижа.
- Версальский апелляционный суд отклонил апелляцию Хакими и подтвердил передачу дела в уголовный суд.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Футболист французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед уголовным судом по обвинению в изнасиловании, сообщает L'Equipe.
Ранее СМИ сообщали об инциденте, который произошел в феврале 2023 года в пригороде Парижа. По словам девушки, которой на тот момент было 24 года, она познакомилась с футболистом в социальных сетях, а затем приехала к нему домой, где Хакими, игнорируя отказ, совершил насильственные действия. После этого она смогла покинуть его дом и обратилась в полицию. В марте того же года марокканец был помещен под судебный контроль после задержания и допроса, в ходе которого отрицал все обвинения. Адвокаты 27-летнего защитника настаивают на том, что дело - часть схемы с целью вымогательства.
Как сообщает газета, Версальский апелляционный суд отклонил апелляцию Хакими и подтвердил передачу дела футболиста в уголовный суд, сочтя достаточным для этого количество доказательств. Заседание уголовного суда должно состояться в ближайшие месяцы.
Хакими 27 лет, он выступает за "ПСЖ" с 2021 года, в парижском клубе он стал пятикратным чемпионом Франции, выиграл два Кубка Франции, три Суперкубка страны и Межконтинентальный кубок. Также Хакими выиграл Суперкубок Испании, два раза Лигу чемпионов и один раз Суперкубок УЕФА. Ранее он выступал за испанский "Реал", немецкую "Боруссию" (Дортмунд) и итальянский "Интер".