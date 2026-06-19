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"Локомотив" сыграет с ЦСКА в групповом этапе пути РПЛ Кубка России - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Футбол
 
14:25 19.06.2026 (обновлено: 15:10 19.06.2026)
"Локомотив" сыграет с ЦСКА в групповом этапе пути РПЛ Кубка России

"Локомотив" сыграет с ЦСКА на групповом этапе пути РПЛ Кубка России

© Фото : Пресс-служба ПФК ЦСКАБолельщики ПФК ЦСКА
Болельщики ПФК ЦСКА - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Пресс-служба ПФК ЦСКА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рамках группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу «Локомотив» сыграет с ЦСКА.
  • Шесть туров группового этапа пути РПЛ пройдут 5 августа, 19 августа, 2 сентября, 14 октября, 28 октября и 25 ноября, а решающий матч турнира состоится 6 июня.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московский "Локомотив" сыграет со столичным ЦСКА в рамках группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
В пятницу прошла жеребьевка пути РПЛ Кубка России. В группе D также сыграют "Ростов" и тольяттинский "Акрон".
Составы всех квартетов пути РПЛ Кубка России выглядят следующим образом:
Шесть туров группового этапа пути РПЛ пройдут 5 августа, 19 августа, 2 сентября, 14 октября, 28 октября и 25 ноября. Решающий матч турнира состоится 6 июня. Действующим обладателем трофея является московский "Спартак". В финале "красно-белые" в серии пенальти обыграли "Краснодар".
Ранее Российский футбольный союз (РФС) утвердил изменения в регламенте проведения турнира. Игры на вылет в пути РПЛ и пути регионов теперь будут стартовать с 1/8 финала вместо 1/4. Обе сетки завершат полуфинальные матчи, а решающая игра за трофей снова будет называться финалом, а не суперфиналом.
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