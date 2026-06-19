"Локомотив" сыграет с ЦСКА в групповом этапе пути РПЛ Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В рамках группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу «Локомотив» сыграет с ЦСКА.
- Шесть туров группового этапа пути РПЛ пройдут 5 августа, 19 августа, 2 сентября, 14 октября, 28 октября и 25 ноября, а решающий матч турнира состоится 6 июня.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московский "Локомотив" сыграет со столичным ЦСКА в рамках группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
В пятницу прошла жеребьевка пути РПЛ Кубка России. В группе D также сыграют "Ростов" и тольяттинский "Акрон".
Составы всех квартетов пути РПЛ Кубка России выглядят следующим образом:
- Группа A: "Спартак" (Москва), "Рубин" (Казань), "Оренбург", "Родина" (Москва).
- Группа B: "Краснодар", "Динамо" (Москва), "Ахмат" (Грозный), "Факел" (Воронеж).
- Группа C: "Зенит" (Санкт-Петербург), "Балтика" (Калининград), "Крылья Советов" (Самара), "Динамо" (Махачкала).
- Группа D: "Локомотив" (Москва), ЦСКА (Москва), "Ростов", "Акрон" (Тольятти).
Шесть туров группового этапа пути РПЛ пройдут 5 августа, 19 августа, 2 сентября, 14 октября, 28 октября и 25 ноября. Решающий матч турнира состоится 6 июня. Действующим обладателем трофея является московский "Спартак". В финале "красно-белые" в серии пенальти обыграли "Краснодар".
Ранее Российский футбольный союз (РФС) утвердил изменения в регламенте проведения турнира. Игры на вылет в пути РПЛ и пути регионов теперь будут стартовать с 1/8 финала вместо 1/4. Обе сетки завершат полуфинальные матчи, а решающая игра за трофей снова будет называться финалом, а не суперфиналом.