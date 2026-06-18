"Зенит" в июле сыграет против аргентинского клуба "Химнасия"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет товарищеский матч с аргентинской «Химнасией» 5 июля на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге.
- «Зенит» также запланировал товарищеские матчи против «Нефтчи» (8 июля) и «Црвены Звезды» (12 июля).
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" и аргентинская "Химнасия" из Ла-Платы проведут товарищеский матч, сообщается в Telegram-канале чемпиона России прошедшего сезона.
Встреча состоится 5 июля на домашнем стадионе "Зенита" в Санкт-Петербурге.
Позднее петербургский клуб также проведет товарищеские матчи против действующего чемпиона Узбекистана "Нефтчи" (8 июля) и чемпиона Сербии прошедшего сезона "Црвены Звезды" (12 июля), которую возглавляет экс-тренер московского "Спартака" Деян Станкович.
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