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"Зенит" в июле сыграет против аргентинского клуба "Химнасия" - РИА Новости Спорт, 18.06.2026
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Футбол
 
19:19 18.06.2026
"Зенит" в июле сыграет против аргентинского клуба "Химнасия"

"Зенит" и аргентинский клуб "Химнасия" проведут товарищеский матч

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутболисты "Зенита"
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет товарищеский матч с аргентинской «Химнасией» 5 июля на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге.
  • «Зенит» также запланировал товарищеские матчи против «Нефтчи» (8 июля) и «Црвены Звезды» (12 июля).
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" и аргентинская "Химнасия" из Ла-Платы проведут товарищеский матч, сообщается в Telegram-канале чемпиона России прошедшего сезона.
Встреча состоится 5 июля на домашнем стадионе "Зенита" в Санкт-Петербурге.
Позднее петербургский клуб также проведет товарищеские матчи против действующего чемпиона Узбекистана "Нефтчи" (8 июля) и чемпиона Сербии прошедшего сезона "Црвены Звезды" (12 июля), которую возглавляет экс-тренер московского "Спартака" Деян Станкович.
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