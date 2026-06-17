"Реал" объявил о переходе Бернарду Силвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Португальский полузащитник Бернарду Силва стал игроком мадридского "Реала".
- Португалец подписал соглашение с клубом до 30 июня 2028 года.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Португальский полузащитник Бернарду Силва стал игроком мадридского "Реала", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок действия соглашения с португальцем рассчитан до 30 июня 2028 года. В минувшем сезоне Силва провел 53 матча во всех турнирах за английский "Манчестер Сити" и забил три гола.
Силве 31 год. Ранее он покинул "Манчестер Сити" в качестве свободного агента. Португалец выступал за команду с лета 2017 года, всего он провел за клуб 451 матч, забил 76 мячей. Вместе с "Манчестер Сити" португалец шесть раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, трижды завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, пять раз - Кубок английской лиги. В июне 2025 года он стал капитаном команды.
Кукурелья стал игроком "Реала"
15 июня, 12:22