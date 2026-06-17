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"Реал" объявил о переходе Бернарду Силвы - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
12:14 17.06.2026 (обновлено: 12:19 17.06.2026)
"Реал" объявил о переходе Бернарду Силвы

Экс-капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва перешел в мадридский "Реал"

© Фото : Пресс-служба УЕФАБернарду Силва
Бернарду Силва - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Бернарду Силва. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Португальский полузащитник Бернарду Силва стал игроком мадридского "Реала".
  • Португалец подписал соглашение с клубом до 30 июня 2028 года.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Португальский полузащитник Бернарду Силва стал игроком мадридского "Реала", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок действия соглашения с португальцем рассчитан до 30 июня 2028 года. В минувшем сезоне Силва провел 53 матча во всех турнирах за английский "Манчестер Сити" и забил три гола.
Силве 31 год. Ранее он покинул "Манчестер Сити" в качестве свободного агента. Португалец выступал за команду с лета 2017 года, всего он провел за клуб 451 матч, забил 76 мячей. Вместе с "Манчестер Сити" португалец шесть раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, трижды завоевывал Кубок и Суперкубок Англии, пять раз - Кубок английской лиги. В июне 2025 года он стал капитаном команды.
Защитник Челси Марк Кукурелья - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Кукурелья стал игроком "Реала"
15 июня, 12:22
 
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