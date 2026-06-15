Названы регионы с лучшим социально-экономическим положением в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва, Санкт-Петербург и Татарстан возглавили рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2025 года.
- Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов по итогам 2025 года составило 48,849 балла, что на 0,095 меньше, чем годом ранее.
- Число регионов с интегральным рейтингом выше 50 баллов увеличилось до 38, а число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов осталось на уровне семи.
- В первую десятку рейтинга вошли также Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская область, Краснодарский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.
- В последнюю десятку вошли Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Тува.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Татарстан возглавили рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2025 года, замыкают список Тува, Ингушетия и Калмыкия, свидетельствует исследование РИА Новости.
Положительная динамика в половине регионов
Результаты рейтинга показывают, что в 2025 году в российских регионах динамика социально-экономического развития была разнонаправленной. В то же время, на фоне общего ухудшения ситуации в экономике, число регионов с положительной динамикой снизилось.
Значение интегрального рейтинга выросло по сравнению с предыдущим годом только у 44 регионов, а снизилось у 41, причем у 19 из них снижение было довольно значительным – более 2 баллов.
В 2024 году у 76 субъектов РФ наблюдался рост рейтингового балла. Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов по итогам 2025 года составило 48,849 балла, что на 0,095 меньше, чем годом ранее. При этом до 38 выросло число регионов, значение интегрального рейтинга которых превышает 50 баллов (37 в 2024 году), а число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов не изменилось и составляет семь.
В качестве позитивного фактора составители рейтинга выделяют некоторое сокращение неравномерности в социально-экономическом развитии регионов – разрыв по интегральному рейтингу между лидерами и аутсайдерами немного снизился. Отношение среднего значения интегрального рейтингового балла первой и последней пятерки рейтинга в 2024 году составляло 4,66, а в 2024 году – 4,28.
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В лидерах столицы и Татарстан
По сравнению с предыдущим годом состав лидирующей и замыкающей групп рейтинга не претерпел изменений. Как и раньше, верхний полюс рейтинга преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры и регионы сырьевой направленности, а последние строчки – регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.
Лидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг максимальный и превышает 90 баллов. Еще у двух регионов –Татарстана и Московской области – интегральный рейтинг по итогам 2025 года превышает отметку 80 баллов. Названные регионы стабильно являются лидерами рейтинга и входят в их число на протяжении многих лет. Кроме них в первую десятку рейтинга также входят Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская область, Краснодарский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.
По сравнению с 2024 годом состав первой десятки не изменился. Внутри десятки изменились лишь места шести регионов в пределах одной позиции.
Эксперты отмечают, что регионы-лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтингового балла, которое находится на довольно высоком уровне с хорошим отрывом от других субъектов РФ, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции или очень незначительно их изменят и в среднесрочной перспективе.
Являясь лидерами социально-экономического развития, они обеспечивают более половины суммарного ВРП всех регионов России, в них проживает более трети населения страны. Стоит также отметить, что интегральный рейтинг у девяти регионов из первой десятки по итогам 2025 года превышает 70 баллов.
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Аутсайдеры те же
Состав нижней части рейтинга также практически не изменился. В последнюю десятку входят Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Тува. По сравнению с предыдущим годом состав замыкающей десятки изменился всего на один регион – в последнюю десятку вошел Ненецкий автономный округ, опустившийся с 68 места на 76-е, а Камчатский край покинул ее состав, поднявшись с 76-го на 74-е место. При этом эксперты отмечают, что почти у всех регионов из последней десятки (кроме Ненецкого автономного округа и Ингушетии) интегральный рейтинговый балл вырос, что свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации в них.
В середине рейтинга у большинства регионов также не зафиксировано существенных изменений. Более чем на шесть мест изменились позиции только у четырнадцати регионов, среди которых у восьми регионов позиции повысились и у шести - снизились.
Лидеры роста
Как было отмечено ранее, в 2025 году интегральный рейтинговый балл вырос у 44 регионов, среди которых у четырех рост превысил 4 балла. Наиболее существенно рейтинговый балл вырос у Еврейской автономной области (+5,4 балла), Дагестана (+4,2 балла), Забайкальского края (+4,2 балла) и Чечни (+4,1 балла). Еще у пяти регионов – Омской области, Хабаровского края, Курганской области, Амурской области и Кабардино-Балкарии – интегральный рейтинг вырос более чем на 3 балла. У вышеназванных регионов в 2025 году улучшились многие показатели, учитываемые при составлении рейтинга, что и привело к росту интегрального рейтингового балла.
Лидерами по росту позиций в Рейтинге-2025 стала Омская область, поднявшаяся на 12 позиций. На девять строчек вверх поднялись Курганская область и Амурская область, на восемь – Хабаровский край, на семь –Дагестан. Еще у трех регионов – Чувашии, Калужской области и Крыма – позиции в рейтинге улучшились на шесть мест.
В Омской области улучшились большинство показателей, учитываемых при составлении рейтинга, причем многие из них довольно существенно. В частности, вырос объем производства товаров и услуг, увеличился объем розничной торговли, выросли доходы бюджета, снизилась долговая нагрузка, сократилась безработица.
Росту рейтингового балла и позиций Курганской области также способствовало улучшение многих показателей, поясняют эксперты. В 2025 году в Курганской области увеличился объем производства товаров и услуг, выросли доходы бюджета, сократилась долговая нагрузка, безработица и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, а также улучшился ряд других показателей.
В Амурской области выросли объемы производства и инвестиций в основной капитал, повысился оборот розничной торговли, сократилась безработица, увеличились доходы бюджета и снизилась долговая нагрузка. Эти факторы на ряду с другими позитивными изменениями привели к росту рейтингового балла и росту позиций в рейтинге.
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Снижение позиций в рейтинге
Наиболее существенно снизились позиции у Кемеровской области (-15 мест) и Коми (-12 мест). Еще восемь регионов в рейтинге опустились более чем на пять мест. При этом эксперты отмечают, что у всех регионов, существенно снизивших позиции, также снизилось и значение рейтингового балла.
В целом интегральный рейтинг снизился у 41 региона и из них у пяти сокращение превышает 4 балла: у Коми, Тюменской области, Ненецкого автономного округа, Кемеровской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Как считали рейтинг
Эксперты РИА Новости подготовили очередной ежегодный, шестнадцатый по счету, рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Рейтинг построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за прошлый год. Результаты рейтинга позволяют судить об уровне и динамике социально- экономического развития того или иного региона в сравнении с другими субъектами РФ по итогам 2025 года.
Методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей официальной статистики, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики, показатели эффективности экономики, показатели бюджетной сферы, показатели социальной сферы.
На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю, на втором – рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем – интегральный рейтинг. Рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю варьировался в диапазоне от 1 до 100. Субъект РФ с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а субъект РФ с наихудшим значением – 1. Рейтинговый балл по группе факторов определялся путем агрегирования рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг (итоговое значение рейтингового балла, по которому производилось ранжирование регионов) – как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов.
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