Названы регионы с лучшим социально-экономическим положением в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Москва, Санкт-Петербург и Татарстан возглавили рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2025 года.

Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов по итогам 2025 года составило 48,849 балла, что на 0,095 меньше, чем годом ранее.

Число регионов с интегральным рейтингом выше 50 баллов увеличилось до 38, а число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов осталось на уровне семи.

В первую десятку рейтинга вошли также Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская область, Краснодарский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.

В последнюю десятку вошли Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Тува.

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Татарстан возглавили рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2025 года, замыкают список Тува, Ингушетия и Калмыкия, свидетельствует исследование РИА Новости.

Положительная динамика в половине регионов

Результаты рейтинга показывают, что в 2025 году в российских регионах динамика социально-экономического развития была разнонаправленной. В то же время, на фоне общего ухудшения ситуации в экономике, число регионов с положительной динамикой снизилось.

Значение интегрального рейтинга выросло по сравнению с предыдущим годом только у 44 регионов, а снизилось у 41, причем у 19 из них снижение было довольно значительным – более 2 баллов.

В 2024 году у 76 субъектов РФ наблюдался рост рейтингового балла. Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов по итогам 2025 года составило 48,849 балла, что на 0,095 меньше, чем годом ранее. При этом до 38 выросло число регионов, значение интегрального рейтинга которых превышает 50 баллов (37 в 2024 году), а число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов не изменилось и составляет семь.

В качестве позитивного фактора составители рейтинга выделяют некоторое сокращение неравномерности в социально-экономическом развитии регионов – разрыв по интегральному рейтингу между лидерами и аутсайдерами немного снизился. Отношение среднего значения интегрального рейтингового балла первой и последней пятерки рейтинга в 2024 году составляло 4,66, а в 2024 году – 4,28.

В лидерах столицы и Татарстан

По сравнению с предыдущим годом состав лидирующей и замыкающей групп рейтинга не претерпел изменений. Как и раньше, верхний полюс рейтинга преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры и регионы сырьевой направленности, а последние строчки – регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.

По сравнению с 2024 годом состав первой десятки не изменился. Внутри десятки изменились лишь места шести регионов в пределах одной позиции.

Эксперты отмечают, что регионы-лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтингового балла, которое находится на довольно высоком уровне с хорошим отрывом от других субъектов РФ, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции или очень незначительно их изменят и в среднесрочной перспективе.

Являясь лидерами социально-экономического развития, они обеспечивают более половины суммарного ВРП всех регионов России, в них проживает более трети населения страны. Стоит также отметить, что интегральный рейтинг у девяти регионов из первой десятки по итогам 2025 года превышает 70 баллов.

Аутсайдеры те же

В середине рейтинга у большинства регионов также не зафиксировано существенных изменений. Более чем на шесть мест изменились позиции только у четырнадцати регионов, среди которых у восьми регионов позиции повысились и у шести - снизились.

Лидеры роста

Лидерами по росту позиций в Рейтинге-2025 стала Омская область, поднявшаяся на 12 позиций. На девять строчек вверх поднялись Курганская область и Амурская область, на восемь – Хабаровский край, на семь –Дагестан. Еще у трех регионов – Чувашии, Калужской области Крыма – позиции в рейтинге улучшились на шесть мест.

В Омской области улучшились большинство показателей, учитываемых при составлении рейтинга, причем многие из них довольно существенно. В частности, вырос объем производства товаров и услуг, увеличился объем розничной торговли, выросли доходы бюджета, снизилась долговая нагрузка, сократилась безработица.

Росту рейтингового балла и позиций Курганской области также способствовало улучшение многих показателей, поясняют эксперты. В 2025 году в Курганской области увеличился объем производства товаров и услуг, выросли доходы бюджета, сократилась долговая нагрузка, безработица и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, а также улучшился ряд других показателей.

В Амурской области выросли объемы производства и инвестиций в основной капитал, повысился оборот розничной торговли, сократилась безработица, увеличились доходы бюджета и снизилась долговая нагрузка. Эти факторы на ряду с другими позитивными изменениями привели к росту рейтингового балла и росту позиций в рейтинге.

Снижение позиций в рейтинге

Наиболее существенно снизились позиции у Кемеровской области (-15 мест) и Коми (-12 мест). Еще восемь регионов в рейтинге опустились более чем на пять мест. При этом эксперты отмечают, что у всех регионов, существенно снизивших позиции, также снизилось и значение рейтингового балла.

В целом интегральный рейтинг снизился у 41 региона и из них у пяти сокращение превышает 4 балла: у Коми, Тюменской области , Ненецкого автономного округа, Кемеровской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как считали рейтинг

Эксперты РИА Новости подготовили очередной ежегодный, шестнадцатый по счету, рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Рейтинг построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за прошлый год. Результаты рейтинга позволяют судить об уровне и динамике социально- экономического развития того или иного региона в сравнении с другими субъектами РФ по итогам 2025 года.

Методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей официальной статистики, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики, показатели эффективности экономики, показатели бюджетной сферы, показатели социальной сферы.