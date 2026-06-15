Кисляк в первую очередь вернул бы Пьянича в ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист ЦСКА Матвей Кисляк назвал возвращение Миралема Пьянича трансфером мечты.
- Миралем Пьянич выступал за ЦСКА в сезоне 2024/25 и помог команде выиграть Кубок России, а также занять третье место в Российской премьер-лиге.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с РИА Новости назвал возвращение боснийского хавбека Миралема Пьянича в армейский клуб трансфером мечты.
Пьянич выступал за ЦСКА в сезоне-2024/25 и помог команде выиграть Кубок России, а также занять третье место в Российской премьер-лиге.
"Всех бы вернул. Но первый, кто приходит в голову, - Пьянич", - сказал Кисляк, выбирая игрока, которого бы он хотел вернуть в ЦСКА.
Пьянич в декабре 2025 года объявил о завершении карьеры. ЦСКА стал последним клубом в его карьере. Ранее босниец выступал за французские "Мец" и "Лион", итальянские "Рому" и "Ювентус", испанскую "Барселону" и турецкий "Бешикташ". В составе "Ювентуса" Пьянич выиграл четыре чемпионата Италии, два Кубка и один Суперкубок страны. С "Барселоной" он стал обладателем Кубка Испании.
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