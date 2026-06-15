Привычки, которые приближают инфаркт: вот от чего стоит отказаться

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Кардиологи обновили перечень повседневных привычек, которые незаметно, день за днем, подрывают работу сердечно-сосудистой системы. Всего пять распространенных действий способны приблизить гипертонию, ишемию и даже инфаркт.

Как уменьшить риск развития этих заболеваний?

Хроническая перегрузка сердца

Повседневные привычки могут значительно повысить риск сердечно‑сосудистых заболеваний. Об этом предупредили специалисты Европейского общества кардиологов. Исследование опубликовано в журналах Circulation и JACC.

По их данным, хронический стресс, недосып, малоподвижный образ жизни и регулярное употребление ультраобработанных продуктов со временем приводят к повышению артериального давления, воспалительным процессам в сосудах и хронической перегрузке сердечной мышцы.

Например, недостаток качественного отдыха мешает организму восстанавливаться, провоцирует выброс кортизола и повышает нагрузку на сердечно‑сосудистую систему. Подтверждают это и исследования российских специалистов.

Хронический стресс действительно может негативно сказаться на работе сердца. В больничную койку можно попасть даже из-за пустяковых домашних ссор.

© Milkos/ Konstantin Postumitenko Муж и жена ссорятся © Milkos/ Konstantin Postumitenko Муж и жена ссорятся

"У человека с предынфарктным состоянием вот эта (привычка. — Прим. ред.) — выяснять отношения вечером — конечно, может закончиться реально плохо", — рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он подчеркнул , что для здоровых людей такие конфликты не несут серьезной угрозы, но у пациентов с гипертонией, повышенным холестерином, лишним весом или заболеваниями сердца риски резко возрастают. По словам специалиста, в подобных случаях любой стрессовый фактор может стать критической нагрузкой для организма.

Универсальное лекарство

Об опасности малоподвижного образа жизни предупреждал и "кремлевский кардиолог" Евгений Чазов. При этом он был ярым противником фанатизма в спорте, отдавая предпочтение легкой физкультуре.

Врач прописал универсальное "лекарство" от проблем с сердцем — простую прогулку. Этот совет специалист давал как руководителям государства, так и своим студентам. Регулярная физическая активность укрепляет сердечную мышцу, улучшает кровообращение, помогает контролировать вес и уровень сахара в крови — и тем самым существенно снижает риск сердечно‑сосудистых заболеваний.

"Инфаркт не предупреждает заранее. Поэтому предупреждать должны мы сами", — говорил врач.

Правильная диета спасает жизни

Для сохранения здоровья сердца необходимо скорректировать рацион, исключить жирную пищу и животные жиры, так как их употребление способствует развитию и прогрессированию атеросклероза. Также стоит отдавать предпочтение недосоленным блюдам. А самый оптимальный способ приготовления — на пару.

"Следует увеличить прием овощей и фруктов, рыба очень полезна для сердечно-сосудистой системы, орехи, цельнозерновые культуры", — уточнил кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Алексеенко.

© РИА Новости / Евгений Биятов Без стрессов и лишнего веса: как распознать и победить гипертонию © РИА Новости / Евгений Биятов Без стрессов и лишнего веса: как распознать и победить гипертонию

"Сердце не железное"

Важность отдыха для здоровья сердца подчеркивал один из самых авторитетных кардиологов мира Лео Бокерия. Покой снижает уровень стрессовых гормонов, нормализует артериальное давление и дает сердечной мышце возможность восстановиться после дневных нагрузок.

"Наше сердце не железное. Оно нуждается в отдыхе так же, как в движении", — предупреждал Лео Бокерия.

Здоровый сон — еще один из самых важных факторов здорового сердца. Об этом рассказал кардиолог Евгений Шляхто.

"Большинство взрослых людей (25-64 лет) нуждается в семи-девяти часах сна, и шесть-восемь часов сна необходимо для пожилых людей. Оптимальными для сердечно-сосудистой системы являются семь часов сна", — рассказал специалист.