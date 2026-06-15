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Привычки, которые приближают инфаркт: вот от чего стоит отказаться - РИА Новости, 15.06.2026
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17:49 15.06.2026

Привычки, которые приближают инфаркт: вот от чего стоит отказаться

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДанные кардиограммы
Данные кардиограммы - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Данные кардиограммы
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Кардиологи обновили перечень повседневных привычек, которые незаметно, день за днем, подрывают работу сердечно-сосудистой системы. Всего пять распространенных действий способны приблизить гипертонию, ишемию и даже инфаркт.
Как уменьшить риск развития этих заболеваний?

Хроническая перегрузка сердца

Повседневные привычки могут значительно повысить риск сердечно‑сосудистых заболеваний. Об этом предупредили специалисты Европейского общества кардиологов. Исследование опубликовано в журналах Circulation и JACC.
По их данным, хронический стресс, недосып, малоподвижный образ жизни и регулярное употребление ультраобработанных продуктов со временем приводят к повышению артериального давления, воспалительным процессам в сосудах и хронической перегрузке сердечной мышцы.
Например, недостаток качественного отдыха мешает организму восстанавливаться, провоцирует выброс кортизола и повышает нагрузку на сердечно‑сосудистую систему. Подтверждают это и исследования российских специалистов.
Хронический стресс действительно может негативно сказаться на работе сердца. В больничную койку можно попасть даже из-за пустяковых домашних ссор.
© Milkos/ Konstantin PostumitenkoМуж и жена ссорятся
Муж и жена ссорятся - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Milkos/ Konstantin Postumitenko
Муж и жена ссорятся
"У человека с предынфарктным состоянием вот эта (привычка. — Прим. ред.) — выяснять отношения вечером — конечно, может закончиться реально плохо", — рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Он подчеркнул, что для здоровых людей такие конфликты не несут серьезной угрозы, но у пациентов с гипертонией, повышенным холестерином, лишним весом или заболеваниями сердца риски резко возрастают. По словам специалиста, в подобных случаях любой стрессовый фактор может стать критической нагрузкой для организма.

Универсальное лекарство

Об опасности малоподвижного образа жизни предупреждал и "кремлевский кардиолог" Евгений Чазов. При этом он был ярым противником фанатизма в спорте, отдавая предпочтение легкой физкультуре.
Врач прописал универсальное "лекарство" от проблем с сердцем — простую прогулку. Этот совет специалист давал как руководителям государства, так и своим студентам. Регулярная физическая активность укрепляет сердечную мышцу, улучшает кровообращение, помогает контролировать вес и уровень сахара в крови — и тем самым существенно снижает риск сердечно‑сосудистых заболеваний.
"Инфаркт не предупреждает заранее. Поэтому предупреждать должны мы сами", — говорил врач.

Правильная диета спасает жизни

Для сохранения здоровья сердца необходимо скорректировать рацион, исключить жирную пищу и животные жиры, так как их употребление способствует развитию и прогрессированию атеросклероза. Также стоит отдавать предпочтение недосоленным блюдам. А самый оптимальный способ приготовления — на пару.
"Следует увеличить прием овощей и фруктов, рыба очень полезна для сердечно-сосудистой системы, орехи, цельнозерновые культуры", — уточнил кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Алексеенко.
© РИА Новости / Евгений БиятовБез стрессов и лишнего веса: как распознать и победить гипертонию
Без стрессов и лишнего веса: как распознать и победить гипертонию - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Без стрессов и лишнего веса: как распознать и победить гипертонию

"Сердце не железное"

Важность отдыха для здоровья сердца подчеркивал один из самых авторитетных кардиологов мира Лео Бокерия. Покой снижает уровень стрессовых гормонов, нормализует артериальное давление и дает сердечной мышце возможность восстановиться после дневных нагрузок.
"Наше сердце не железное. Оно нуждается в отдыхе так же, как в движении", — предупреждал Лео Бокерия.
Здоровый сон — еще один из самых важных факторов здорового сердца. Об этом рассказал кардиолог Евгений Шляхто.
"Большинство взрослых людей (25-64 лет) нуждается в семи-девяти часах сна, и шесть-восемь часов сна необходимо для пожилых людей. Оптимальными для сердечно-сосудистой системы являются семь часов сна", — рассказал специалист.
По его мнению, дефицит сна приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, повышению артериального давления и нарушению его суточного ритма, что может создавать дополнительную нагрузку на сердце.
 
 
 
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