Привычки, которые приближают инфаркт: вот от чего стоит отказаться

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Кардиологи обновили перечень повседневных привычек, которые незаметно, день за днем, подрывают работу сердечно-сосудистой системы. Всего пять распространенных действий способны приблизить гипертонию, ишемию и даже инфаркт.
Как уменьшить риск развития этих заболеваний?
Хроническая перегрузка сердца
Повседневные привычки могут значительно повысить риск сердечно‑сосудистых заболеваний. Об этом предупредили специалисты Европейского общества кардиологов. Исследование опубликовано в журналах Circulation и JACC.
По их данным, хронический стресс, недосып, малоподвижный образ жизни и регулярное употребление ультраобработанных продуктов со временем приводят к повышению артериального давления, воспалительным процессам в сосудах и хронической перегрузке сердечной мышцы.
Например, недостаток качественного отдыха мешает организму восстанавливаться, провоцирует выброс кортизола и повышает нагрузку на сердечно‑сосудистую систему. Подтверждают это и исследования российских специалистов.
Хронический стресс действительно может негативно сказаться на работе сердца. В больничную койку можно попасть даже из-за пустяковых домашних ссор.
© Milkos/ Konstantin PostumitenkoМуж и жена ссорятся
© Milkos/ Konstantin Postumitenko
Муж и жена ссорятся
"У человека с предынфарктным состоянием вот эта (привычка. — Прим. ред.) — выяснять отношения вечером — конечно, может закончиться реально плохо", — рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Он подчеркнул, что для здоровых людей такие конфликты не несут серьезной угрозы, но у пациентов с гипертонией, повышенным холестерином, лишним весом или заболеваниями сердца риски резко возрастают. По словам специалиста, в подобных случаях любой стрессовый фактор может стать критической нагрузкой для организма.
Универсальное лекарство
Об опасности малоподвижного образа жизни предупреждал и "кремлевский кардиолог" Евгений Чазов. При этом он был ярым противником фанатизма в спорте, отдавая предпочтение легкой физкультуре.
Врач прописал универсальное "лекарство" от проблем с сердцем — простую прогулку. Этот совет специалист давал как руководителям государства, так и своим студентам. Регулярная физическая активность укрепляет сердечную мышцу, улучшает кровообращение, помогает контролировать вес и уровень сахара в крови — и тем самым существенно снижает риск сердечно‑сосудистых заболеваний.
"Инфаркт не предупреждает заранее. Поэтому предупреждать должны мы сами", — говорил врач.
Правильная диета спасает жизни
Для сохранения здоровья сердца необходимо скорректировать рацион, исключить жирную пищу и животные жиры, так как их употребление способствует развитию и прогрессированию атеросклероза. Также стоит отдавать предпочтение недосоленным блюдам. А самый оптимальный способ приготовления — на пару.
"Следует увеличить прием овощей и фруктов, рыба очень полезна для сердечно-сосудистой системы, орехи, цельнозерновые культуры", — уточнил кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Алексеенко.
"Сердце не железное"
Важность отдыха для здоровья сердца подчеркивал один из самых авторитетных кардиологов мира Лео Бокерия. Покой снижает уровень стрессовых гормонов, нормализует артериальное давление и дает сердечной мышце возможность восстановиться после дневных нагрузок.
"Наше сердце не железное. Оно нуждается в отдыхе так же, как в движении", — предупреждал Лео Бокерия.
Здоровый сон — еще один из самых важных факторов здорового сердца. Об этом рассказал кардиолог Евгений Шляхто.
"Большинство взрослых людей (25-64 лет) нуждается в семи-девяти часах сна, и шесть-восемь часов сна необходимо для пожилых людей. Оптимальными для сердечно-сосудистой системы являются семь часов сна", — рассказал специалист.
По его мнению, дефицит сна приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, повышению артериального давления и нарушению его суточного ритма, что может создавать дополнительную нагрузку на сердце.