Семь правил "кремлевского кардиолога" Евгения Чазова для здорового сердца

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Кардиолог Кремля" Евгений Чазов спасал Сталина, Брежнева, Андропова и Горбачева. Но сам он всегда говорил, что сердце политика и сердце рабочего одинаково нуждаются в заботе.

Какие советы дал гениальный врач?

Сердечных дел мастер

Когда стресс, бессонница и гиподинамия становятся массовыми болезнями XXI века, семь простых правил Чазова звучат не менее актуально, чем полвека назад.

Евгений Иванович Чазов — фигура уникальная. Он не только стал одним из ведущих кардиологов мира, создателем Всесоюзного кардиологического научного центра, но и десятилетиями стоял на страже здоровья первых лиц государства.

Работа в условиях Кремля была сопряжена с колоссальной ответственностью. Чазову приходилось быть не просто врачом, а еще и дипломатом, психологом. Он прекрасно понимал, что на кону не только жизнь конкретного человека, но и стабильность всей страны.

Однажды, когда Чазов посетил Леонида Брежнева, измерил его давление и сделал генсеку ЭКГ, то тихо шепнул помощникам: вождь держался только за счет препаратов, а организм был на пределе. Этот эпизод лишь укрепил его убеждение: бережное отношение к своему сердцу — это не привилегия, а необходимость для каждого.

Основа профилактики

Для врача, ежедневно наблюдавшего последствия бурных политических страстей, первое правило было психологическим.

По словам Чазова, несколько минут тишины в день стоят дороже любого лекарства . Методы релаксации, медитации и дыхательные упражнения, о которых профессор говорил задолго до их повсеместного распространения, сегодня признаны эффективными способами управления стрессом и укрепления сердечно-сосудистой системы.

Чазов был против фанатизма в спорте . Он считал, что организму нужна регулярность, а не героизм.

© iStock.com / Khanchit Khirisutchalual Женщина с сердцем в руках © iStock.com / Khanchit Khirisutchalual Женщина с сердцем в руках

Простая прогулка, чередование активности и отдыха — вот "лекарство", которое врач прописывал и руководителям государства, и своим студентам. Физическая активность укрепляет сердечную мышцу, улучшает кровообращение, помогает контролировать вес и уровень сахара в крови, существенно снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Инфаркт не предупреждает заранее. Поэтому предупреждать должны мы сами", — говорил Чазов. Он первым в СССР внедрил массовую систему диспансеризации, настаивая, что профилактика важнее любой операции.

Регулярные проверки давления, анализа крови на уровень холестерина (особенно "плохого" ЛПНП) и сахара должны стать привычкой, как чистка зубов. Высокое артериальное давление и повышенный холестерин являются "тихими убийцами", неуклонно разрушающими сосуды. Их своевременное выявление — залог долгих лет жизни без серьезных проблем с сердцем.

Евгений Иванович отрицал строгие диеты и верил в умеренность: "Не нужно превращать жизнь в борьбу с тарелкой. Просто научитесь чувствовать меру — и сердце скажет спасибо".

Основу рациона он видел в простых, натуральных продуктах: овощах, рыбе, кашах и отказе от избытка соли. Диеты, богатые свежими фруктами и овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирными источниками белка и полезными жирами, как, например, средиземноморская диета, сегодня признаны эталоном для здоровья сердца.

Ограничение насыщенных и трансжиров, а также сахара и избытка соли существенно снижает риск развития атеросклероза и гипертонии.

Лучший подарок сердцу

Чазов не терпел сигарет в кабинетах — даже в те времена, когда дым был почти обязательной частью совещаний. Он называл курение "холодным убийцей сосудов". И добавлял : "Каждая сигарета — минус несколько минут жизни, но самое опасное — вера, что "потом брошу".

Нет более убедительного факта в кардиологии, чем прямая связь курения с инфарктами, инсультами и онкологическими заболеваниями. Отказ от курения, даже в зрелом возрасте, существенно снижает риски и улучшает прогноз.

© Depositphotos.com / rbhavana Человеческое сердце с ЭКГ © Depositphotos.com / rbhavana Человеческое сердце с ЭКГ

Для врачей Кремля норма была работать сутками, но Чазов всегда подчеркивал: хроническое недосыпание — это "тихий инфаркт". Он понимал, что перегрузки требуют адекватного восстановления.

Кардиолог советовал спать не менее семи часов, а днем позволять себе короткий отдых — что, по его словам, влияет на сердце лучше таблеток. Недостаток сна нарушает работу всех систем организма, способствует повышению уровня стрессовых гормонов, увеличению артериального давления и повышению риска развития диабета и ожирения, которые, в свою очередь, негативно влияют на сердце.

"Когда человек теряет интерес, сердце замирает раньше времени", — говорил он студентам.