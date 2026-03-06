Рейтинг@Mail.ru
Семь правил "кремлевского кардиолога" Евгения Чазова для здорового сердца
06.03.2026
Семь правил "кремлевского кардиолога" Евгения Чазова для здорового сердца
Семь правил "кремлевского кардиолога" Евгения Чазова для здорового сердца
Семь правил "кремлевского кардиолога" Евгения Чазова для здорового сердца

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Кардиолог Кремля" Евгений Чазов спасал Сталина, Брежнева, Андропова и Горбачева. Но сам он всегда говорил, что сердце политика и сердце рабочего одинаково нуждаются в заботе.
Какие советы дал гениальный врач?

Сердечных дел мастер

Когда стресс, бессонница и гиподинамия становятся массовыми болезнями XXI века, семь простых правил Чазова звучат не менее актуально, чем полвека назад.
Евгений Иванович Чазов — фигура уникальная. Он не только стал одним из ведущих кардиологов мира, создателем Всесоюзного кардиологического научного центра, но и десятилетиями стоял на страже здоровья первых лиц государства.
Работа в условиях Кремля была сопряжена с колоссальной ответственностью. Чазову приходилось быть не просто врачом, а еще и дипломатом, психологом. Он прекрасно понимал, что на кону не только жизнь конкретного человека, но и стабильность всей страны.
Однажды, когда Чазов посетил Леонида Брежнева, измерил его давление и сделал генсеку ЭКГ, то тихо шепнул помощникам: вождь держался только за счет препаратов, а организм был на пределе. Этот эпизод лишь укрепил его убеждение: бережное отношение к своему сердцу — это не привилегия, а необходимость для каждого.

Основа профилактики

Для врача, ежедневно наблюдавшего последствия бурных политических страстей, первое правило было психологическим.
По словам Чазова, несколько минут тишины в день стоят дороже любого лекарства. Методы релаксации, медитации и дыхательные упражнения, о которых профессор говорил задолго до их повсеместного распространения, сегодня признаны эффективными способами управления стрессом и укрепления сердечно-сосудистой системы.
Чазов был против фанатизма в спорте. Он считал, что организму нужна регулярность, а не героизм.
© iStock.com / Khanchit KhirisutchalualЖенщина с сердцем в руках
Женщина с сердцем в руках - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© iStock.com / Khanchit Khirisutchalual
Женщина с сердцем в руках
Простая прогулка, чередование активности и отдыха — вот "лекарство", которое врач прописывал и руководителям государства, и своим студентам. Физическая активность укрепляет сердечную мышцу, улучшает кровообращение, помогает контролировать вес и уровень сахара в крови, существенно снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
"Инфаркт не предупреждает заранее. Поэтому предупреждать должны мы сами", — говорил Чазов. Он первым в СССР внедрил массовую систему диспансеризации, настаивая, что профилактика важнее любой операции.
Регулярные проверки давления, анализа крови на уровень холестерина (особенно "плохого" ЛПНП) и сахара должны стать привычкой, как чистка зубов. Высокое артериальное давление и повышенный холестерин являются "тихими убийцами", неуклонно разрушающими сосуды. Их своевременное выявление — залог долгих лет жизни без серьезных проблем с сердцем.
Евгений Иванович отрицал строгие диеты и верил в умеренность: "Не нужно превращать жизнь в борьбу с тарелкой. Просто научитесь чувствовать меру — и сердце скажет спасибо".
Основу рациона он видел в простых, натуральных продуктах: овощах, рыбе, кашах и отказе от избытка соли. Диеты, богатые свежими фруктами и овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирными источниками белка и полезными жирами, как, например, средиземноморская диета, сегодня признаны эталоном для здоровья сердца.
Ограничение насыщенных и трансжиров, а также сахара и избытка соли существенно снижает риск развития атеросклероза и гипертонии.

Лучший подарок сердцу

Чазов не терпел сигарет в кабинетах — даже в те времена, когда дым был почти обязательной частью совещаний. Он называл курение "холодным убийцей сосудов". И добавлял: "Каждая сигарета — минус несколько минут жизни, но самое опасное — вера, что "потом брошу".
Нет более убедительного факта в кардиологии, чем прямая связь курения с инфарктами, инсультами и онкологическими заболеваниями. Отказ от курения, даже в зрелом возрасте, существенно снижает риски и улучшает прогноз.
© Depositphotos.com / rbhavanaЧеловеческое сердце с ЭКГ
Человеческое сердце с ЭКГ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Depositphotos.com / rbhavana
Человеческое сердце с ЭКГ
Для врачей Кремля норма была работать сутками, но Чазов всегда подчеркивал: хроническое недосыпание — это "тихий инфаркт". Он понимал, что перегрузки требуют адекватного восстановления.
Кардиолог советовал спать не менее семи часов, а днем позволять себе короткий отдых — что, по его словам, влияет на сердце лучше таблеток. Недостаток сна нарушает работу всех систем организма, способствует повышению уровня стрессовых гормонов, увеличению артериального давления и повышению риска развития диабета и ожирения, которые, в свою очередь, негативно влияют на сердце.
"Когда человек теряет интерес, сердце замирает раньше времени", — говорил он студентам.
Работа, любимое дело, семья, книги — все, что заставляет нас просыпаться с желанием жить, укрепляет не только психику, но и сосуды. Позитивный настрой, социальная активность, увлечения, чувство общности с близкими людьми снижают уровень стресса, улучшают настроение и способствует формированию здорового образа жизни, что напрямую отражается на здоровье сердца.
 
 
 
