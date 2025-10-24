Секрет здорового сердца от академика Бокерии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сердце, как и мозг, реагирует на постоянный поток раздражителей. Оно сокращается чаще, сосуды теряют эластичность, а нервная система остается в режиме тревоги. В итоге наш "мотор" изнашивается. Как же продлить его работу?

Гормоны счастья в тишине

Академик РАН Лео Бокерия, один из самых авторитетных кардиохирургов мира, когда-то сказал: "Наше сердце не железное. Оно нуждается в отдыхе так же, как в движении".

И действительно — чаще всего мы ищем здоровье в активности, спорте, усилии. Но для сердца важнее другое — умение останавливаться.

Простая практика "трех пауз" может изменить многое: утром, днем и вечером — по пять минут полной тишины. Без экрана смартфона, без мыслей, без фоновой музыки. Только дыхание и покой.

Почему это работает? Первая минута тишины активирует блуждающий нерв, отвечающий за покой и восстановление. Уже через несколько минут снижается уровень кортизола — гормона тревоги.

Через пять минут дыхание замедляется, сосуды расширяются, сердце получает сигнал: "Все хорошо, можно жить медленнее".

"В тишине увеличивается выработка "гормонов счастья" — эндорфинов, что улучшает настроение и эмоциональное состояние", — цитирует " Вечерняя Москва " эксперта в области ментального здоровья Елену Баскакову.

Шаг за шагом к здоровому сердцу

Но отдых без движения так же вреден, как и движение без отдыха. Бокерия не случайно говорил : "Человек создан, чтобы идти. Ходьба — это дыхание сердца".

Исследования показали, что даже 20-минутная прогулка в умеренном темпе снижает давление и нормализует уровень сахара в крови. Сердце работает в мягком ритме, укрепляются сосуды, улучшается обмен кислорода.

Важно лишь не торопиться. Идеальное состояние — легкое движение, когда дыхание свободно, а разговор не вызывает одышки. Пульс при этом должен оставаться в диапазоне 60-80% от максимального (максимальный 220 минус возраст).

Лучшее время для прогулок — утро до одиннадцати и вечер после пяти. В эти часы воздух насыщен кислородом, а тело еще не перегружено дневными заботами.

Бокерия советует не просто идти, а идти с осознанием: слушать шаги, чувствовать землю под ногами, смотреть вдаль. "Каждый шаг — как удар сердца, — говорит врач. — Пока мы идем, мы живем".

Магия обратного шага

Особое внимание врач уделяет необычной практике — ходьбе задом наперед. На первый взгляд это шутка. Но исследования подтверждают, что при таком движении мозг начинает работать активнее, координирует зрение, равновесие и мышцы. Этот процесс активизирует нейронные связи и буквально омолаживает нервную систему.

Люди, которые практикуют десятиминутную "обратную" прогулку хотя бы раз в день, отмечают улучшение памяти и концентрации. Кроме того, повышается уровень серотонина — гормона радости.

Бокерия называл это "встряхиванием мозга: "Ходьба задом возвращает осознанность. Она не дает телу застыть в рутине".

Перебежки до работы считаются?

В крупных городах почти две трети людей страдают от тахикардии и повышенного давления даже в молодом возрасте. Но причина не только в питании или экологии. Главный враг — постоянная перегрузка нервной системы.

Современные исследования показывают, что у людей, которые хотя бы раз в день позволяют себе пять минут тишины и получасовую прогулку, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 40%. Это больше, чем эффект большинства лекарственных препаратов профилактического действия.

Тишина действует как перезагрузка. Она возвращает телу способность саморегулироваться. А ходьба как мягкий двигатель, который поддерживает этот ритм. Вместе они создают удивительный баланс: покой и движение, вдох и выдох.

Один из парадоксов современной медицины в том, что мы переоцениваем действие. Нам кажется, что здоровье — это бесконечная работа над собой. Мы бежим, считаем калории, следим за показателями, но не умеем... останавливаться.

Тишина и шаги — это не тренд, а, по сути, возвращение к естественности. Сердце — живой орган, которому нужен спокойный ритм, а не гонка.

Многие, кстати, уверены, что в их жизни хватает ходьбы. Например, пешком до работы или до автобусной остановки. Бегом с работы в сад — за ребенком. Потом бегом — на кружки или в магазин. Считается ли это за физическую активность?

"Перебежки между домом и работой к физической активности не имеют никакого отношения. Стресс и прогулка несовместимы. Гулять нужно на свежем воздухе, в определенном темпе, регулярно, проходя одну и ту же дистанцию", — цитирует Бокерию "АиФ".