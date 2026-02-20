Рейтинг@Mail.ru
01:27 20.02.2026 (обновлено: 09:58 20.02.2026)
Физическая активность, отказ от алкоголя, никотина и жирной пищи поможет сохранить здоровое сердце, рассказал РИА Новости главный кардиолог Кузбасса, кандидат... РИА Новости, 20.02.2026
общество
Общество
Врач рассказал, как сохранить здоровье сердца

КЕМЕРОВО, 20 фев — РИА Новости. Физическая активность, отказ от алкоголя, никотина и жирной пищи поможет сохранить здоровое сердце, рассказал РИА Новости главный кардиолог Кузбасса, кандидат медицинских наук, заведующий организационно-методическим отделом Кузбасского клинического кардиодиспансера имени академика Л. С. Барбараша Алексей Алексеенко.
"Медицина способна повлиять на здоровье человека процентов на 20, в основном все остальное зависит либо от окружающей среды, либо от самого человека. Поэтому здесь крайне важно соблюдать здоровый образ жизни, то есть полностью исключить вредные привычки: употребление алкоголя и никотина, гиподинамию, то есть малоподвижный образ жизни, поскольку это один из довольно страшных факторов риска", – пояснил Алексеенко.
Врач отметил, что для сохранения здоровья сердца необходимо исключить жирную пищу, животные жиры, так как их употребление способствует развитию и прогрессированию атеросклероза, а также есть недосоленные блюда. По словам доктора, предпочтительнее готовить на пару, а не жарить.
"(Следует. — Прим. ред.) увеличить прием овощей и фруктов, рыба очень полезна для сердечно-сосудистой системы, орехи, цельнозерновые культуры", – уточнил кардиолог.
Также доктор рекомендует быструю ходьбу не менее 40 минут в день, ее может заменить активная прогулка с собакой, использование лестницы вместо лифта и даже танцы на кухне. Аэробные физические нагрузки лучше проводить на улице: лыжи и коньки зимой, велосипед – летом.
"(Необходимо. – Прим. ред.) соблюдать режима труда и отдыха. Спать – не менее восьми часов в сутки, минимизировать стрессовые ситуации", – подытожил врач.
