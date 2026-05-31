Доктор Мясников предупредил россиян о смертельно опасной привычке

16:43 31.05.2026 (обновлено: 18:21 31.05.2026)
Мясников: привычка выяснять отношения по вечерам опасна для здоровья сердца

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Мясников, врач и телеведущий, предупредил о том, что вечерние ссоры могут быть смертельно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  • Такие стрессы особенно рискуют закончиться плохо для людей с предынфарктным состоянием, высоким давлением или повышением уровня холестерина.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ссоры по вечерам могут быть смертельно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".
"У человека с предынфарктным состоянием вот эта (привычка. — Прим. ред.) — выяснять отношения вечером — конечно, может закончиться реально плохо", — уточнил врач.
Мясников отметил, что для здоровых людей вечерние ссоры не представляют особой опасности, но для тех, кто страдает от высокого давления, повышенного холестерина, лишнего веса или заболеваний сердца, риски значительно возрастают. По мнению эксперта, в такой ситуации любой стрессовый фактор "может поставить точку".
Ранее в мае в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" Мясников также предупреждал о смертельно опасной симптоматике, проявляющейся ночью. Он отметил, что нестерпимая головная боль, которая мучает человека в ночное время, может быть признаком серьезных заболеваний, таких как внутричерепная аневризма, опухоль или инфекция.
