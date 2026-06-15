Месть украинцев, фейки и крутость Соболева: честное интервью Тимощука

Почему украинцы лишают его заслуженных наград? Как он пробивал себе место в немецком гранде? И в чем заключается сила "Зенита"? Тренер петербургской команды Анатолий Тимощук откровенно пообщался с РИА Новости.

"Не смог смотреть матч "Динамо" - "Краснодар"

- После того как "Зенит", не сумев победить "Локомотив", уступил лидерство "Краснодару", была ли вера в то, что возможно завоевать золото Российской премьер-лиги, или только надежда?

- Всегда верю до конца. Хотя, как и все остальные в тренерском штабе, понимал, что результатом матча с "Локомотивом" серьезно усложнили себе задачу. Мы ведь впервые в чемпионате вышли на первое место - и тут же упустили шанс на нем закрепиться! Психологически ситуация, когда мы стали заложниками игр "Краснодара", очень сильно давила на команду. Хотя прежде всего думали о своей игре, и верили: шанс вернуться на первое место остается.

- Смотрели матч "Динамо" - "Краснодар"?

- Осознанно не смотрел, чтобы поберечь нервы. Хватило и игры " Спартак " - "Краснодар", отнявший огромное количество эмоций. Только удержаться от того, чтобы хоть изредка поглядывать за счетом в матче предпоследнего тура не смог.

- В "Зените" вы отвечаете за стандартные положения, и болельщики часто критикуют вас за низкий КПД при их розыгрыше. При этом в вы обновили рекорд по голам после розыгрыша стандартов. Золотой гол Ерохина после углового в игре с "Сочи" теперь убережет от критики?

- Без критики не бывает прогресса. В нынешнем сезоне "Зенит", если считать пенальти, забил 38 голов после стандартов. Это лучший показатель в новейшей истории команды. Будем работать, чтобы превзойти нынешнее достижение.

- Можно ли придумать что-то новое при розыгрыше стандартов?

- Смотрю много матчей зарубежных чемпионатов, анализирую и стараюсь находить то, что подходит игрокам "Зенита". Мы никого не копируем, все придумываем и отрабатываем.

- Весной "Зенит" столкнулся с проблемой выбора пенальтиста. Такого надежного, каким был в свое время Тимощук, выбрать не удалось...

- Все дело в психологии. Когда команда практически всегда в чемпионской гонке, полностью отрешиться от давления сложно. Пожалуй, только по этой причине в Оренбурге не забили считавшиеся надежными пенальтистами Густаво Мантуан Андрей Мостовой . Весной из шести пенальти мы не забили четыре, это очень много. Хотя практически на каждой тренировке, чтобы отработать одиннадцатиметровый, оставались и Мостовой, и Саша Соболев, и Даня Кондаков, который не реализовал свой удар в послематчевой серии со "Спартаком" в Кубке России . Одно дело - тренировка, а другое - игра, когда, подходя к точке, чувствуешь всю ответственность за судьбу команды. Вот и принимают ребята неправильные решения по удару. Со мной такое тоже случалось.

"Кондаков может подменить Барриоса"

- В последнем туре пенальти реализовал Соболев, который до этого не сумел забить с точки в игре с махачкалинским "Динамо". Не боялись доверить ему удар в такой важнейший момент?

- Мы почти всегда назначаем пенальтистов, и перед игрой в Ростове выбрали двух игроков. Одним из них был Соболев, который взял на себя ответственность. И забил!

- Вы сами были опорником, эту позицию сейчас в "Зените" закрывает Вильмар Барриос. Можете оценить его игру и сравнить ее со своей?

- Не хотел бы нас сравнивать. Барриос уже много лет хорошо делает свою работу в "Зените", справляется с разрушением атак соперника. У него есть позиционное чутье, он хорошо читает игру. Мне нравится Вильмар, а находить изъяны можно в игре любого футболиста. Тренеры "Зенита" предпочитают видеть позитив.

- Равноценный сменщик колумбийцу нужен?

- В концовке чемпионата Барриос висел на карточке, и мы этого очень боялись. Ведь не только он, но и еще пять футболистов могли пропустить важнейшие матчи. На мой взгляд, в таком клубе, как "Зенит", конкуренция должна быть на любой позиции, и желательно иметь двух равноценных кандидатов. Хотя при необходимости Барриоса могут подменить и Дуглас Сантос , и Вендел , и Юрий Горшков , а сейчас уже и Кондаков. У нас хороший подбор игроков, способных сыграть в центре поля.

- Многие футболисты приходят в "Зенит", будучи основными игроками своих прежних клубов и кандидатами в сборную, но надолго присаживаются на скамейку из-за высокой конкуренции. Вы сами прошли это в "Баварии", когда вынуждены были конкурировать с Марко ван Боммелом. В такой ситуации нужно проситься в аренду?

- У каждого игрока должна быть максимальная мотивация, а место в основе нужно выгрызать на тренировках. Российские игроки приходят в "Зенит", чтобы стать чемпионами. Шанс получает каждый. Многие критикуют систему розыгрыша Кубка России, но она дает возможность получить игровую практику тем, кто нечасто играет в основе в РПЛ. Тот же Соболев выиграл весной конкуренцию у Джона Дурана и внес весомую лепту в чемпионство "Зенита"! Коль вы вспомнили про "Баварию", то ван Гал в своей книге признал, что не всегда правильно относился к Тимощуку. Только, когда меня готов был взять в аренду " Вольфсбург " и мы уже практически обо всем договорились, ван Гал наложил вето. Сказал, что не представляет тренировочный процесс в "Баварии" без Тимощука и не собирается его отпускать. Это к вопросу о том, насколько важно доказывать свои амбиции и демонстрировать свои лучшие качества на тренировках.

"Подсматриваю комбинации у Ларионова"

- Удастся ли "Зениту" в новом сезоне выйти на новый уровень, и что для этого нужно?

- К этому нужно стремиться. С каждым годом конкуренция в РПЛ растет. И каждый клуб хочет бросить перчатку именно "Зениту". Тренерскому штабу ничего не остается, как развивать команду и выводить ее на более высокий уровень. И хотелось бы увидеть, чего мы стоим, участвуя в еврокубках.

- Вас устраивает роль ассистента главного тренера?

- В тренерском штабе Семака, в "Зените" и в Санкт-Петербурге чувствую себя комфортно. У меня есть возможность реализовать свои идеи и свой потенциал. Так стоит ли что-то менять?

- Вас часто можно видеть на матчах хоккейного СКА и баскетбольного "Зенита". Смотрите как болельщик или стремитесь что-то почерпнуть у тренеров?

- Прежде всего, иду за эмоциями, которые дарит любая игра. Было бы больше свободного времени, ходил бы и на волейбол с гандболом. Хотя с главным тренером СКА Игорем Ларионовым мы часто беседуем и многое обсуждаем. Что-то можно и подсмотреть: какие-то комбинации, действия блокирующих, которые можно применить при отработке стандартов в футболе. К баскетболу у меня еще особое отношение из-за того, что сестра играла на профессиональном уровне, и интересовался им давно. Когда в НБА играло поколение Майкла Джордана , вообще старался смотреть как можно больше матчей.

- Для чего вам понадобилось обращаться в CAS, чтобы обжаловать решение Украинской ассоциации футбола о лишении званий и наград?

- Понимаю, что в нынешних реалиях отношение ко мне нынешних властей моей страны не изменится. Только человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе на футбольном поле. Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу "Зенита" в Кубке УЕФА. И в " Шахтере ", и в "Зените", и в национальной сборной отдавался футболу полностью. Лишать меня того, что было заработано за долгую карьеру, никто не имел права. Прежде всего, тренерской лицензии, позволяющей работать в футболе. Рад, что CAS встал на мою сторону и справедливость восторжествовала. Для меня это был вопрос чести и достоинства.

- В украинских пабликах регулярно публикуются фейки о том, что вы подписали обязательство работать на российские спецслужбы, и о том, что оформили румынское гражданство...

- Комментировать бредовые фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто их распространяет. Стараюсь их не смотреть и не читать, но иногда они до меня доходят. А гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское.

- Не скучаете в Санкт-Петербурге по украинскому борщу?