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Кукурелья стал игроком "Реала" - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
12:22 15.06.2026
Кукурелья стал игроком "Реала"

Воспитанник "Барселоны" Кукурелья стал футболистом "Реала"

© пресс-служба клуба "Челси"Защитник "Челси" Марк Кукурелья
Защитник Челси Марк Кукурелья - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© пресс-служба клуба "Челси"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский защитник Марк Кукурелья перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Реал».
  • Соглашение «Реала» с Кукурелья рассчитано до 30 июня 2032 года.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Испанский защитник лондонского "Челси" Марк Кукурелья перешел в мадридский "Реал", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Сумма трансфера не раскрывается. Соглашение "Реала" с испанцем рассчитано до 30 июня 2032 года. В минувшем сезоне Кукурелья провел за "Челси" 50 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Кукурелье 27 лет. Он является воспитанником "Барселоны". По ходу игровой карьеры защитник также представлял "Эйбар", "Хетафе" и "Брайтон". На его счету 24 матча и 1 гол за сборную Испании, вместе с которой он выиграл чемпионат Европы 2024 года. Кроме того, Кукурелья вошел в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.
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