Кукурелья стал игроком "Реала"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанский защитник Марк Кукурелья перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Реал».
- Соглашение «Реала» с Кукурелья рассчитано до 30 июня 2032 года.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Испанский защитник лондонского "Челси" Марк Кукурелья перешел в мадридский "Реал", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Кукурелье 27 лет. Он является воспитанником "Барселоны". По ходу игровой карьеры защитник также представлял "Эйбар", "Хетафе" и "Брайтон". На его счету 24 матча и 1 гол за сборную Испании, вместе с которой он выиграл чемпионат Европы 2024 года. Кроме того, Кукурелья вошел в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.
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