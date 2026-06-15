Аршавин заявил, что в прайме был сильнее Бекхэма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Аршавин заявил, что на пике карьеры играл лучше Дэвида Бекхэма.
- Аршавин вместе с блогером Федором Масловым и бывшим хоккеистом сборной России Никитой Филатовым посетил «Аллею славы» в Голливуде, где Бекхэму вручили именную звезду.
- Аршавин назвал нескольких игроков, которых считает сильнее Бекхэма, включая Дембеле, Фигу, Месси, Роббена и Рибери.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин заявил, что на пике карьеры играл лучше экс-футболиста "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Дэвида Бекхэма.
Аршавин вместе с блогером Федором Масловым и бывшим хоккеистом сборной России Никитой Филатовым в рамках проекта FONtour посетил "Аллею славы" в Голливуде, где Бекхэм 12 июня получил именную звезду. Аршавину и Филатову задали вопрос, какие игроки были сильнее бывшего капитана сборной Англии.
"(Усман) Дембеле даже. Луиш Фигу, Лионель Месси. Какие-нибудь (Арьен) Роббен и (Франк) Рибери", - сказали Аршавин и Филатов в выпуске FONtour с чемпионата мира.
"Зачем задаешь этот глупый вопрос? Конечно, - ответил Аршавин на вопрос, был ли он лучше англичанина на пике формы. - Да во всем (был лучше): в головешке, в технике, в передаче. Ну, кроме навеса".
Также Аршавин, оценивая влияние Бекхэма, пошутил про своего бывшего одноклубника по "Зениту" Владислава Радимова, который был женат на певице Татьяне Булановой. "Это тот приятный случай, когда футболист смог затмить, экс-футболист смог затмить свою жену-певицу. Понимаешь, не всем это удается сделать. Потому что в обычных парах, в обычных петербургских парах певица (известнее)", - сказал экс-нападающий сборной России.
Бекхэму 51 год. В бытность футболистом он выступал в составе "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Милана", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "ПСЖ". В составе "красных дьяволов" полузащитник шесть раз выиграл чемпионат Англии, дважды - Кубок страны, а также один раз - Лигу чемпионов. Вместе с "Реалом" он стал чемпионом Ла Лиги и обладателем Суперкубка Испании, с "ПСЖ" - чемпионом Франции, с "Гэлакси" - двукратным победителем североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Также в его активе 115 матчей и 17 голов в составе сборной Англии.
Аршавину 45 лет, он завершил карьеру в 2018 году. Футболист выступал за "Арсенал" с 2009 по 2012 год, забив за команду 31 мяч в 144 матчах. Кроме того, он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России в составе петербургского "Зенита". Со сборной России дошел до полуфинала чемпионата Европы - 2008.
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