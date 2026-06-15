Аршавин заявил, что в прайме был сильнее Бекхэма

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин заявил, что на пике карьеры играл лучше экс-футболиста "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Дэвида Бекхэма.

"Зачем задаешь этот глупый вопрос? Конечно, - ответил Аршавин на вопрос, был ли он лучше англичанина на пике формы. - Да во всем (был лучше): в головешке, в технике, в передаче. Ну, кроме навеса".