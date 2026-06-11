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Хави получил отказ на участие в турнире легенд "Барселоны" - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
14:44 11.06.2026
Хави получил отказ на участие в турнире легенд "Барселоны"

Хави не допустили до матчей легенд "Барселоны" из-за противостояния с Лапортой

© Фото : Пресс-служба ФК "Барселона"Бывший футболист и тренер "Барселоны" Хави
Бывший футболист и тренер Барселоны Хави - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Барселона"
Бывший футболист и тренер "Барселоны" Хави. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хави получил отказ на участие в турнире легенд «Барселоны».
  • Причиной отказа стало интервью Хави, в котором он раскритиковал действующего президента клуба Жоана Лапорту и заявил, что бывший зять Лапорты Алехандро Эчеваррия имеет в клубе больше власти, чем президент.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бывший футболист и тренер "Барселоны" Хави получил отказ на участие в турнире легенд испанского клуба, сообщает As.
По информации источника, он был исключен из состава участников последних двух матчей легенд каталонцев, которые пройдут в Майами и Сеуле, в связи с его интервью перед выборами президента "Барселоны".
Там Хави раскритиковал действующего президента клуба Жоана Лапорту, а также заявил, что бывший зять Лапорты Алехандро Эчеваррия имеет в клубе больше власти, чем президент. Отмечается, что Эчеваррия также отвечает за приглашение игроков на матчи легенд.
Хави 46 лет, он является воспитанником "Барселоны" и выступал за клуб с 1997 по 2015 год, став с каталонцами восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании полузащитник стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, серебряным призером Олимпийских игр.
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