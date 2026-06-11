Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хави получил отказ на участие в турнире легенд «Барселоны».
- Причиной отказа стало интервью Хави, в котором он раскритиковал действующего президента клуба Жоана Лапорту и заявил, что бывший зять Лапорты Алехандро Эчеваррия имеет в клубе больше власти, чем президент.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бывший футболист и тренер "Барселоны" Хави получил отказ на участие в турнире легенд испанского клуба, сообщает As.
Там Хави раскритиковал действующего президента клуба Жоана Лапорту, а также заявил, что бывший зять Лапорты Алехандро Эчеваррия имеет в клубе больше власти, чем президент. Отмечается, что Эчеваррия также отвечает за приглашение игроков на матчи легенд.
Хави 46 лет, он является воспитанником "Барселоны" и выступал за клуб с 1997 по 2015 год, став с каталонцами восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании полузащитник стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, серебряным призером Олимпийских игр.