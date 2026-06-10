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Рыжиков покинул пост тренера-аналитика "Балтики" - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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16:48 10.06.2026 (обновлено: 16:49 10.06.2026)
Рыжиков покинул пост тренера-аналитика "Балтики"

Бывший вратарь "Рубина" Рыжиков покинул пост тренера-аналитика "Балтики"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк Сергей Рыжиков
Сергей Рыжиков - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сергей Рыжиков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Рыжиков покинул должность тренера-аналитика калининградской «Балтики».
  • Рыжиков ушел из штаба Андрея Талалаева по окончании договора.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Двукратный чемпион России в составе казанского "Рубина" Сергей Рыжиков покинул должность тренера-аналитика калининградской "Балтики", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Он покинул штаб Андрея Талалаева, с которым ранее работал в подмосковных "Химках", по окончании договора.
Рыжиков работал в "Балтике" с июля 2025 года. Будучи игроком, он выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год. Помимо двух чемпионств, вратарь один раз завоевывал Кубок (2012) и дважды - Суперкубок России (2010, 2012). Также он играл за раменский "Сатурн", московский "Локомотив", томскую "Томь", самарские "Крылья Советов" и "Тамбов". В составе последнего Рыжиков завершил карьеру игрока весной 2021 года.
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