Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Реал» предложил «Атлетико» 150 миллионов за аргентинского нападающего Хулиана Альвареса, но получил отказ.
- «Атлетико» отклонил предложение, сославшись на пункт о стоимости выкупа футболиста.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" отклонил предложение "Реала" по футболисту Хулиану Альваресу, сообщается на сайте "королевского клуба".
Ранее испанские СМИ сообщали, что "Барселона" согласовала личные условия контракта с Альваресом. Отмечалось, что мадридский клуб готов отпустить форварда за 150 миллионов евро. Позднее "Атлетико" в соцсетях на фоне данных слухов по Альваресу предложил "Барселоне" пакет семечек, подписку на газету и четыре билета на концерт в обмен на нападающего каталонцев Ламина Ямаля.
Альваресу 26 лет, он выступает за "Атлетико" с августа 2024 года. Ранее аргентинец играл в составе английского "Манчестер Сити", с которым стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Также в активе форварда 51 матч и 14 голов в составе сборной Аргентины, он дважды выигрывал Кубок Америки и один раз - чемпионат мира.
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