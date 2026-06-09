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"Атлетико" не продал "Реалу" Альвареса за 150 миллионов евро - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
20:37 09.06.2026 (обновлено: 21:42 09.06.2026)
"Атлетико" не продал "Реалу" Альвареса за 150 миллионов евро

"Атлетико" отклонил предложение "Реала" в размере 150 млн евро за Альвареса

© Соцсети "Атлетико"Хулиан Альварес
Хулиан Альварес - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Соцсети "Атлетико"
Хулиан Альварес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Реал» предложил «Атлетико» 150 миллионов за аргентинского нападающего Хулиана Альвареса, но получил отказ.
  • «Атлетико» отклонил предложение, сославшись на пункт о стоимости выкупа футболиста.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" отклонил предложение "Реала" по футболисту Хулиану Альваресу, сообщается на сайте "королевского клуба".
"Реал" по итогам прошедшего во вторник заседания совета директоров объявил, что предложил "Атлетико" 150 миллионов за аргентинского нападающего. Клуб выразил благодарность, отметив позитивные отношения между двумя клубами, но отклонил его, сославшись на пункт о стоимости выкупа футболиста.
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Ранее испанские СМИ сообщали, что "Барселона" согласовала личные условия контракта с Альваресом. Отмечалось, что мадридский клуб готов отпустить форварда за 150 миллионов евро. Позднее "Атлетико" в соцсетях на фоне данных слухов по Альваресу предложил "Барселоне" пакет семечек, подписку на газету и четыре билета на концерт в обмен на нападающего каталонцев Ламина Ямаля.
Альваресу 26 лет, он выступает за "Атлетико" с августа 2024 года. Ранее аргентинец играл в составе английского "Манчестер Сити", с которым стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Также в активе форварда 51 матч и 14 голов в составе сборной Аргентины, он дважды выигрывал Кубок Америки и один раз - чемпионат мира.
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