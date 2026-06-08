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Ориги завершил карьеру в 31 год - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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18:19 08.06.2026 (обновлено: 18:25 08.06.2026)
Ориги завершил карьеру в 31 год

Победитель Лиги чемпионов с "Ливерпулем" Дивок Ориги завершил карьеру в 31 год

© пресс-служба клуба "Милан"Дивок Ориги
Дивок Ориги - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© пресс-служба клуба "Милан"
Дивок Ориги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дивок Ориги объявил о завершении карьеры в 31-летнем возрасте.
  • В последний раз Ориги выходил на поле в апреле 2024 года в составе «Ноттингем Форест».
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Бельгии по футболу Дивок Ориги объявил о завершении карьеры в 31-летнем возрасте.
В последний раз Ориги появлялся на поле в апреле 2024 года в составе английского "Ноттингем Форест", за который он выступал на правах аренды из итальянского "Милана".
"Я осуществил мечту детства - сыграл на самых больших аренах и выиграл главные трофеи. Я благодарен Богу за все, что мне было дано. Моя миссия завершена. Теперь я перехожу к своему следующему этапу жизни. Дальше - больше. Продолжение следует", - написал Ориги в Instagram*.
Ориги также выступал за французский "Лилль" и немецкий "Вольфсбург". С "Ливерпулем" он стал чемпионом Англии (2020), обладателем Кубка Англии (2022) и Кубка английской лиги (2022), а также победителем клубного чемпионата мира (2019), Лиги чемпионов (2019) и Суперкубка УЕФА (2019). На его счету 32 матча и три гола в составе сборной Бельгии.
В победном розыгрыше Лиги чемпионов Ориги забил решающий гол в ответном полуфинальном матче против "Барселоны" (4:0), который позволил клубу отыграться после гостевого поражения в первой игре со счетом 0:3.
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