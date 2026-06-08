Ориги завершил карьеру в 31 год

"Я осуществил мечту детства - сыграл на самых больших аренах и выиграл главные трофеи. Я благодарен Богу за все, что мне было дано. Моя миссия завершена. Теперь я перехожу к своему следующему этапу жизни. Дальше - больше. Продолжение следует", - написал Ориги в Instagram*.