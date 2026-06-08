Митрюшкин будет симпатизировать Мексике на чемпионате мира по футболу

КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Антон Митрюшкин заявил, что на предстоящем чемпионате мира 2026 года будет симпатизировать команде Мексики из-за одноклубника Сесара Монтеса, а фаворитом турнира считает сборную Франции.