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Митрюшкин будет симпатизировать Мексике на чемпионате мира по футболу - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
14:43 08.06.2026
Митрюшкин будет симпатизировать Мексике на чемпионате мира по футболу

Митрюшкин: на ЧМ-2026 симпатизирую Мексике, но выиграют, скорее всего, французы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАнтон Митрюшкин
Антон Митрюшкин - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Антон Митрюшкин заявил, что на предстоящем чемпионате мира 2026 года будет симпатизировать команде Мексики из-за одноклубника Сесара Монтеса, а фаворитом турнира считает сборную Франции.
  • Сборная России прилетела в Калининград, где 9 июня сыграет с командой Тринидада и Тобаго в товарищеской встрече.
  • Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Антон Митрюшкин заявил, что на предстоящем чемпионате мира 2026 года будет симпатизировать команде Мексики из-за одноклубника Сесара Монтеса, а фаворитом турнира считает сборную Франции.
Сборная России в понедельник прилетела в Калининград. 9 июня национальная команда примет сборную Тринидада и Тобаго в товарищеской встрече.
"Жду такую же атмосферу, как на играх "Балтики". Пожелание - полный стадион. Здесь любят футбол, на сборную России придет много народа. Город живет футболом, как и Волгоград. Стадион заполняется всегда сильно. На чемпионате мира симпатизирую Мексике, у меня там играет одноклубник. Болеть буду за Францию. Выиграют, скорее всего, французы. Фавориты: Испания, Англия и Франция", - заявил журналистам Митрюшкин.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Сборная Мексики сыграет в группе А с командами ЮАР, Южной Кореи и Чехии. В окончательный состав сборной Мексики вошли защитник "Локомотива" Сесар Монтес и полузащитник столичного "Динамо" Луис Чавес.
Также свое мнение о предстоящем чемпионате мира высказал защитник сборной России и "Ростова" Илья Вахания.
"Могу выделить сборную Испании. Фаворитом тоже назову ее. Буду стараться посмотреть самые интересные матчи", - заявил Вахания.
Стадион Калининград - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Сборную России по футболу встретили с караваем в Калининграде
Вчера, 13:57
 
ФутболАнтон МитрюшкинСесар Монтес (24.02.1997)Илья ВаханияЛокомотив (Москва)БалтикаДинамо МоскваЧМ по футболу 2026
 
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