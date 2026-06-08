Атака на Петербург стала первой фазой военных учений НАТО в Балтике

Примерно 20 военных кораблей НАТО сейчас находятся в Балтийском море, готовясь к нанесению ударов по России и диверсиям против подводной инфраструктуры. Пока что это происходит в рамках учений , причем регулярных учений BALTOPS, которые вот уже более полувека США и Североатлантический альянс ежегодно устраивают в этом регионе.

Можно было бы не обращать внимания на них, если бы не несколько тревожных совпадений. Напомним: по утверждению американского журналиста-расследователя Сеймура Херша , именно учения BALTOPS-2022 были использованы американцами, чтобы под их прикрытием установить взрывчатку под газопровод " Северный поток ". И хотя Вашингтон гневно отвергает версию Херша как "конспирологическую теорию", обращает на себя особое внимание, что в последние годы одной из основных составляющих военных игр натовцев в этом регионе является именно отработка диверсий против подводных кабелей и газопроводов, а также оперативное преодоление последствий подобных диверсий со стороны противника. Именно поэтому значительную роль в учениях отводят натовским Командам подводного строительства (Underwater Construction Teams, UCT).

Если уж продолжать конспирологию в стиле Херша, то обращает внимание еще одно совпадение: первый, штабной этап учений BALTOPS-2026 состоялся в польской Гдыне 1-3 июня. И аккурат в это же время, утром 3 июня, беспилотники Украины , используя воздушное пространство Прибалтийских стран НАТО , совершили дерзкую атаку на Петербург . А утром 4 июня те самые два десятка военных кораблей НАТО вышли из Гдыни (а это всего 70 километров от Калининградской области ) в море.

То есть все мировые СМИ приурочили атаку по мирному Питеру к открытию там международного экономического форума. Но выглядит как первый этап военных учений НАТО, приближенных к реальным боевым действиям против нашей страны. Ведь нет никаких сомнений в том, что удары по нашей балтийской инфраструктуре тщательно мониторились, анализировались и, вполне вероятно, координировались странами альянса, то есть организаторами данных учений.

Есть еще любопытные совпадения, заставляющие задуматься о природе новой фазы войны Запада против России . Буквально накануне дерзких атак на Петербург на сайте влиятельного издания Forbes появилась статья отставного американского генерала Дэвида Дептулы, декана Института аэрокосмических исследований Митчелла. В ней он открыто призывает к незамедлительной организации фактической морской блокады России в Балтийском море

Нет, сам автор безумной идеи предлагает назвать это по-иному: "Цель не должна заключаться в объявлении формальной блокады российских портов, что повлечет за собой ненужные юридические и политические риски. Вашингтон также не должен называть эту кампанию карантином. Более точная и обоснованная формулировка: "Инициатива по обеспечению безопасности воздушного и морского транспорта стран Балтии и соблюдению санкций".

То есть американский генерал думает, что стоит назвать блокаду "инициативой" — и Россия ничего уже с этим поделать не сможет! Хотя и понимает, как мы отнесемся к такому действию Запада: "Критики будут утверждать, что Москва может назвать любую подобную кампанию актом войны, — и Москва вполне может так поступить. Россия использовала риторику эскалации, чтобы запугать Вашингтон и Европу и принудить их к самосдерживанию с самого начала войны. Эта динамика должна прекратиться".

Дальше Дептула почему-то не идет, считая, что Россия ограничится лишь тем, что просто назовет морскую блокаду "актом войны" (каковым она и будет являться). И… все! Как будто Иран не показал всему миру, что может сделать прибрежная страна (заметьте, обладающая гораздо меньшими возможностями, чем Россия на Балтике и в Атлантике!), отвечая блокадой торговых морских путей в ответ на агрессию против нее. Неужели какие-то западные стратеги допускают, что мы не ответим еще более решительно?

Надо заметить, что автор этой гениальной статьи работает в тесном контакте с украинскими военными властями, посещал Киев и не раз выдавал им свои рекомендации по поводу ведения боевых действий против России. А накануне нанесения ударов Украиной по Петербургу он давал публичные советы по этому поводу в эфире украинского телевидения, рассказывая о том, как важно бить по нефтяной инфраструктуре России в Балтийском море. При этом аналитические институты Запада не раз указывали на учения BALTOPS как на важную составляющую кампании по военному сдерживанию России. То есть имеет место череда показательных совпадений (не пора ли это слово уже брать в кавычки?).

Что больше всего поражает в этой "логике" западных стратегов — это святая уверенность в том, что Россия "не пойдет дальше по лестнице эскалации"! Дептула в этом плане не одинок. Архитектор тезиса "война до последнего украинца" Борис Джонсон в своей недавней колонке для Daily Mail прямо пишет: "На каждом этапе аргумент был один и тот же: если мы будем активнее вооружать Украину, то рискуем столкнуться с "эскалацией" со стороны Путина. Этот аргумент абсурден. Что еще может сделать Путин?"

То есть они в самом деле думают, что Россия исчерпала свой арсенал эскалационных мер. Они так и не поняли прямого предупреждения нашего Минобороны о том, что военные заводы, производящие в Европе оружие для Украины, являются нашими легитимными целями! Они так и не увидели по действиям Ирана, наносящего удары по территории сопредельных стран, откуда для него исходит прямая угроза, как мы можем ответить на беспилотники, летящие к нам из стран Прибалтики

Нет, раздаются там и редкие здравые голоса. Норвежское издание Steigen предупреждает, чем чревата морская блокада: "Закрытие выхода Балтийского моря для России может быть представлено как средство достижения цели. Но в действительности это может стать шагом к более масштабной войне".

А ветеран британской журналистики Питер Хитченс на страницах Mail on Sunday предостерегает от попытки превратить Россию в "гигантское пугало", что усиливает риск настоящей большой войны. "Если это случится, вам это не понравится, — предупреждает автор. — Остерегайтесь этого подталкивания к войне".

Но эти комментарии, конечно, тонут на фоне безумного улюлюкания в стиле Бориса Джонсона. Тот ведь вообще начал упомянутую выше колонку с описания того, как он радостно бегал по комнате, выкрикивая нацистский клич "слава Украине", когда услышал, что украинские беспилотники ударили по мирным объектам Петербурга в день, когда там находились иностранные делегации. Это пишет автор, который частенько наведывается на Украину, получая там положенное довольствие и чувствуя себя в безопасности.