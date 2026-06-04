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НАТО начинает ежегодные учения в Балтийском море у границ с Россией - РИА Новости, 04.06.2026
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00:18 04.06.2026
НАТО начинает ежегодные учения в Балтийском море у границ с Россией

НАТО начинает ежегодные учения в Балтийском море у границ с РФ, сократив масштаб

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario CotoКорабли ВМС США и НАТО в Балтийском море во время учений
Корабли ВМС США и НАТО в Балтийском море во время учений - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario Coto
Корабли ВМС США и НАТО в Балтийском море во время учений. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО начинает ежегодные военно-морские учения BALTOPS 26 в Балтийском море, которые продлятся до 19 июня.
  • Масштаб учений BALTOPS 26 сокращен почти вдвое по сравнению с прошлым годом, что связано с потерей интереса США к Североатлантическому альянсу и смещением приоритетов Вашингтона на другие регионы.
  • В BALTOPS 26 примут участие около 20 кораблей и порядка 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО.
БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. НАТО в четверг начинает ежегодные военно-морские учения BALTOPS 26 в Балтийском море, которые продлятся до 19 июня и пройдут вблизи российских границ.
По сравнению с прошлым годом масштабы маневров сокращены почти вдвое на фоне общей тенденции к потере со стороны США интереса к Североатлантическому альянсу, очень критического отношения к европейским союзникам по блоку и смещения приоритетов Вашингтона на другие регионы.
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В BALTOPS 26 примут участие около 20 кораблей и порядка 6 тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО, тогда как в учениях BALTOPS 25 были задействованы более 40 кораблей, 25 самолетов и около 9 тысяч военных.
Такое сокращение масштаба СМИ связывают, прежде всего, с перенаправлением США своих сил в регион Ормузского пролива.
Маневры пройдут под руководством Шестого флота ВМС США и Военно-морских ударных сил НАТО. В них примут участие силы США, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Литвы, Латвии, Эстонии, Португалии и Турции.
Согласно данным альянса, BALTOPS 26 являются частью программы NATO Arctic Sentry и направлены на повышение совместимости вооруженных сил стран НАТО и партнеров.
В ходе учений военнослужащие будут отрабатывать противолодочную борьбу, десантные операции, противоминные действия, противовоздушную оборону и взаимодействие многонациональных сил в Балтийском регионе.
Учения BALTOPS проводятся ежегодно с 1972 года и считаются одними из крупнейших военно-морских маневров НАТО в Балтийском море.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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