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"Фиорентина" не стала продлевать контракт с экс-тренером "Спартака" Ваноли - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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21:18 05.06.2026

"Фиорентина" не стала продлевать контракт с экс-тренером "Спартака" Ваноли

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. Финал. Матч "Спартак" - "Динамо"
Футбол. Кубок России. Финал. Матч Спартак - Динамо - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" не стал продлевать контракт с главным тренером Паоло Ваноли.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" не стал продлевать контракт с главным тренером Паоло Ваноли, сообщается на сайте "фиалок".
Ваноли возглавил "Фиорентину" в ноябре 2025 года, заключив контракт до конца сезона-2025/26.
"Я хотел бы лично поблагодарить Паоло Ваноли и весь его персонал. Они пришли в чрезвычайно сложный период нашего сезона, когда команда занимала последнее место и все еще не одержала ни одной победы, и у них хватило сил, самоотверженности и мужества, чтобы вернуть команду на ноги", - заявил президент "Фиорентины" Джузеппе Коммиссо.
Ваноли 53 года, он также работал главным тренером в итальянских "Торино" и "Венеции". В 2022 году он возглавлял московский "Спартак" и выиграл Кубок России. Также он был ассистентом в сборной Италии различных возрастов, включая главную команду, миланском "Интере" и лондонском "Челси".
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ФутболПаоло ВанолиФиорентинаСпартак МоскваСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
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