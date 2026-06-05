"Фиорентина" не стала продлевать контракт с экс-тренером "Спартака" Ваноли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" не стал продлевать контракт с главным тренером Паоло Ваноли.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" не стал продлевать контракт с главным тренером Паоло Ваноли, сообщается на сайте "фиалок".
Ваноли возглавил "Фиорентину" в ноябре 2025 года, заключив контракт до конца сезона-2025/26.
"Я хотел бы лично поблагодарить Паоло Ваноли и весь его персонал. Они пришли в чрезвычайно сложный период нашего сезона, когда команда занимала последнее место и все еще не одержала ни одной победы, и у них хватило сил, самоотверженности и мужества, чтобы вернуть команду на ноги", - заявил президент "Фиорентины" Джузеппе Коммиссо.
По итогам сезона-2025/26 "Фиорентина" заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.