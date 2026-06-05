Карпин рассказал о составе России перед матчем с Тринидадом и Тобаго

ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил журналистам, что никто из игроков не покинет расположение национальной команды перед матчем со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Сборная России в пятницу в Волгограде в большинстве разгромила команду Буркина-Фасо (3:0). Перед этой игрой расположение национальной команды покинули вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев, защитники Игорь Дивеев из "Зенита" и Даниил Денисов из "Спартака", а также полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас. Также в последних матчах сборной по состоянию здоровья не принял участия нападающий "Динамо" Константин Тюкавин.
Товарищеские матчи
05 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
14’ • Лечи Садулаев
20’ • Алексей Миранчук
73’ • Илья Вахания
"Никто (не покинет сборную перед матчем в Калининграде). Если узнаем только после игры, что есть жалобы на ушибы и удары. Если все будут в порядке и все будут здоровы, то никто, скорее всего", - сказал Карпин.
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