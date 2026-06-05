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Карпин рассказал о составе России перед матчем с Тринидадом и Тобаго - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
23:35 05.06.2026 (обновлено: 23:42 05.06.2026)
Карпин рассказал о составе России перед матчем с Тринидадом и Тобаго

Карпин: никто не покинет сборную России перед матчем в Калининграде

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Валерий Карпин. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил журналистам, что никто из игроков не покинет расположение национальной команды перед матчем со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Сборная России в пятницу в Волгограде в большинстве разгромила команду Буркина-Фасо (3:0). Перед этой игрой расположение национальной команды покинули вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев, защитники Игорь Дивеев из "Зенита" и Даниил Денисов из "Спартака", а также полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас. Также в последних матчах сборной по состоянию здоровья не принял участия нападающий "Динамо" Константин Тюкавин.
Товарищеские матчи
05 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Россия
3 : 0
Буркина-Фасо
14‎’‎ • Лечи Садулаев
(Евгений Морозов)
20‎’‎ • Алексей Миранчук
(Антон Миранчук)
73‎’‎ • Илья Вахания
(Максим Петров)
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"Никто (не покинет сборную перед матчем в Калининграде). Если узнаем только после игры, что есть жалобы на ушибы и удары. Если все будут в порядке и все будут здоровы, то никто, скорее всего", - сказал Карпин.
После игры в Волгограде подопечные главного тренера Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.
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ФутболВалерий КарпинАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Даниил ДенисовИгорь ДивеевСтанислав АгкацевБуркина-ФасоКраснодарЗенитСборная России по футболуТринидад и Тобаго
 
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