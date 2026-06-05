Карпин рассказал о составе России перед матчем с Тринидадом и Тобаго

ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил журналистам, что никто из игроков не покинет расположение национальной команды перед матчем со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.