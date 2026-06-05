"Россия наказала": тренер Буркина-Фасо объяснил разгром в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер команды Буркина-Фасо Амир Абду отметил, что сборная России по футболу быстро наказала его подопечных, забив два мяча по ходу первого тайма товарищеской встречи.
В пятницу в Волгограде сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счетом 3:0. Отличились Лечи Садулаев (14-я минута), Алексей Миранчук (20) и Илья Вахания (73). На 42-й минуте команда Буркина-Фасо осталась в меньшинстве после прямой красной карточки, полученной Мохамедом Уэдраого.
"К сожалению, мы очень быстро пропустили два мяча. Сборная России наказала нас довольно быстро. Восьмой номер, вроде бы футболист московского "Спартака" (Наиль Умяров - прим. ред.), очень здорово проявил себя. После этого была красная карточка. Играть вдесятером против такой хорошей команды очень тяжело. Тем более мы играли в меньшинстве более тайма. Поэтому такой результат", - сказал Абду на пресс-конференции.
Товарищеские матчи
05 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
14’ • Лечи Садулаев
20’ • Алексей Миранчук
73’ • Илья Вахания
"Никакой проблемы не было с этим (играть, когда стадион болеет против тебя). Все наши игроки - профессионалы. Если говорить про ваших болельщиков, то, наоборот, приятно играть при полных трибунах", - добавил специалист.
После игры в Волгограде команда Валерия Карпина проведет еще один товарищеский матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго. 28 мая сборная России со счетом 0:1 уступила египтянам в гостях.