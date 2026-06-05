"Россия наказала": тренер Буркина-Фасо объяснил разгром в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер команды Буркина-Фасо Амир Абду отметил, что сборная России по футболу быстро наказала его подопечных, забив два мяча по ходу первого тайма товарищеской встречи.

"Никакой проблемы не было с этим (играть, когда стадион болеет против тебя). Все наши игроки - профессионалы. Если говорить про ваших болельщиков, то, наоборот, приятно играть при полных трибунах", - добавил специалист.