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РФС может изменить дизайн кубка России после инцидента со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
12:14 05.06.2026 (обновлено: 12:26 05.06.2026)
РФС может изменить дизайн кубка России после инцидента со "Спартаком"

РИА Новости: РФС может изменить дизайн трофея за победу в Кубке России

© Соцсети организаторовКубок России по футболу
Кубок России по футболу - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Соцсети организаторов
Кубок России по футболу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РФС рассматривает возможность изменения дизайна трофея за победу в Кубке России после инцидента с трофеем во время празднования победы "Спартака", учитывая мнения болельщиков относительно того, стоит ли заменить хрусталь на металлические конструкции в дизайне трофея.
  • Директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин предполагает, что проведется небольшая реновация дизайна трофея, но кардинально его менять не станут.
ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский футбольный союз (РФС) в преддверии сезона-2026/27 рассматривает возможность изменения дизайна трофея за победу в Кубке России на фоне инцидента с участием московского "Спартака", заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникаций организации Кирилл Терешин.
В конце мая "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание. Как заявил РИА Новости Терешин, до конца лета столичный клуб получит от РФС новый трофей взамен разбитого.
Кубок России по футболу
24 мая 2026 • начало в 18:00
Закончен (П)
Спартак Москва
2 : 14:3
Краснодар
36‎’‎ • Пабло Солари
91‎’‎ • Игорь Дмитриев (П)
91‎’‎ • Наиль Умяров (П)
91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
91‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
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91‎’‎ • Эдуард Сперцян (П)
91‎’‎ • Лукас Оласа (П)
91‎’‎ • Никита Кривцов (П)
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"Мы встали перед выбором, что в целом будет с новым трофеем на будущий сезон, претерпит ли он изменения и будем ли мы его делать новым, или повторим тот же самый дизайн", - сказал Терешин.
"Пока мы не определились - РФС в том числе слушает болельщиков, у кого какое видение. Вы сами знаете, что кубок разбивался неоднократно, и слышали высказывания о том, что, наверное, хрусталь изжил себя, время меняется, и, возможно, стоит заменить (хрусталь) на металлические конструкции. Но у каждого свое субъективное мнение на этот счет. Мы, конечно, сохраним определенные традиции и культуру того, что было в нашей стране и в истории Кубка", - продолжил собеседник агентства.
Директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС отметил, что лично общался с директором завода в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. "Мы планируем приехать туда, подумать - у них есть какие-то предложения на этот счет. Мы проведем матчи сборной (5 и 9 июня россияне проведут матчи против команд Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго - прим. ред.) и озадачимся этим вопросом и будем принимать решение", - продолжил он.
"Со стартом нового сезона мы должны презентовать этот трофей, времени осталось мало. Мне кажется, история трофея такова, что кардинально менять его нельзя, он выглядит достаточно презентабельно, и нельзя сказать, что он уступает каким-то мировым образцам. У него есть своя легендарность, и даже те моменты с падением крышки, с разливанием, где-то даже с расслоением на две части - это тоже эмоции людей, определенная память, связанная с эпизодами в истории Кубка страны. Мне кажется, мы остановимся на том, чтобы сделать небольшую реновацию дизайна, но в целом не поменяем его полностью. Силуэт, фактура и присутствие различных материалов, серебряных и хрустальных, они были", - резюмировал Терешин.
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Владимирский завод готов сделать новый Кубок России взамен разбитого
26 мая, 09:33
 
ФутболСпортРоссияГусь-ХрустальныйВладимирская областьКирилл ТерешинРоссийский футбольный союз (РФС)Пабло СолариТринидадСпартак МоскваКраснодарБуркина-ФасоКубок России по футболу
 
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