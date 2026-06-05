Краткий пересказ от РИА ИИ РФС рассматривает возможность изменения дизайна трофея за победу в Кубке России после инцидента с трофеем во время празднования победы "Спартака", учитывая мнения болельщиков относительно того, стоит ли заменить хрусталь на металлические конструкции в дизайне трофея.

Директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин предполагает, что проведется небольшая реновация дизайна трофея, но кардинально его менять не станут.

ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский футбольный союз (РФС) в преддверии сезона-2026/27 рассматривает возможность изменения дизайна трофея за победу в Кубке России на фоне инцидента с участием московского "Спартака", заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникаций организации Кирилл Терешин.

"Мы встали перед выбором, что в целом будет с новым трофеем на будущий сезон, претерпит ли он изменения и будем ли мы его делать новым, или повторим тот же самый дизайн", - сказал Терешин.

"Пока мы не определились - РФС в том числе слушает болельщиков, у кого какое видение. Вы сами знаете, что кубок разбивался неоднократно, и слышали высказывания о том, что, наверное, хрусталь изжил себя, время меняется, и, возможно, стоит заменить (хрусталь) на металлические конструкции. Но у каждого свое субъективное мнение на этот счет. Мы, конечно, сохраним определенные традиции и культуру того, что было в нашей стране и в истории Кубка", - продолжил собеседник агентства.

Тринидада и Директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС отметил, что лично общался с директором завода в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области . "Мы планируем приехать туда, подумать - у них есть какие-то предложения на этот счет. Мы проведем матчи сборной (5 и 9 июня россияне проведут матчи против команд Буркина-Фасо Тобаго - прим. ред.) и озадачимся этим вопросом и будем принимать решение", - продолжил он.