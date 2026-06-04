Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов на ЧМ-2026

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, которые примут участие на чемпионате мира 2026 года в США, Мексике и Канаде, по версии Sportico.