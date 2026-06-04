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Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:09 04.06.2026 (обновлено: 16:11 04.06.2026)
Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов на ЧМ-2026

Роналду обошел Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов на ЧМ-2026

© пресс-служба клуба "Аль-Наср"Криштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© пресс-служба клуба "Аль-Наср"
Криштиану Роналду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года.
  • За последние 12 месяцев Роналду заработал 295 миллионов долларов до вычета налогов и комиссионных агентам.
  • В топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов также вошли Лионель Месси, Килиан Мбаппе и другие известные игроки.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, которые примут участие на чемпионате мира 2026 года в США, Мексике и Канаде, по версии Sportico.
За последние 12 месяцев Роналду заработал 295 млн долларов до вычета налогов и комиссионных агентам. 230 млн долларов он получил по контракту с "Аль-Насром", еще 65 млн - от различных рекламных партнеров.
Второе место занимает форвард североамериканского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси (140 млн), который заработал по 70 млн евро за успех на поле и за его пределами. Тройку лидеров замкнул форвард испанского "Реала" Килиан Мбаппе (100 млн; 70+30 млн).
В топ-10 также вошли: 4. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии; 80 млн), 5. Винисиус Жуниор ("Реал", сборная Бразилии; 60 млн), 6. Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта; 55 млн), 7. Садио Мане ("Аль-Наср", сборная Сенегала; 54 млн), 8. Рияд Марез ("Аль-Ахли", сборная Алжира; 53 млн), 9. Джуд Беллингем ("Реал", сборная Англии; 44 млн), 10. Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании; 43 млн).
Чемпионат мира пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.
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