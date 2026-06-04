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Путин и Мирзиеев проведут переговоры - РИА Новости, 04.06.2026
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00:06 04.06.2026
Путин и Мирзиеев проведут переговоры

Путин и Мирзиеев проведут переговоры и дадут старт постройке АЭС в Узбекистане

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Шавкат Мирзиеев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана.
  • Создание интегрированной АЭС — флагманский проект России и Узбекистана, в рамках которого впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности.
  • Начало заливки «первого бетона» в фундамент здания реактора означает переход объекта в статус строящейся атомной электростанции по стандартам МАГАТЭ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана.
Президент Узбекистана будет одним из зарубежных гостей нынешнего Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ). Вместе с Путиным и иностранными участниками Мирзиеев выступит на пленарной сессии, которая по традиции станет центральным мероприятием форума.
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У президента России в пятницу помимо участия в пленарном заседании ПМЭФ запланирована отдельная беседа еще с одним иностранным гостем форума - заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

Символичное начало

Путин и Мирзиеев проведут отдельную двустороннюю встречу, она состоится в Константиновском дворце, говорил помощник президента России Юрий Ушаков.
В Кремле ранее анонсировали весьма символичное начало этих переговоров. Встреча начнется с участия лидеров двух стран в видеоконференции, посвященной началу строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана.
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Лидеры примут участие в церемонии по видеосвязи из Константиновского дворца, а непосредственно на площадке в Узбекистане будут присутствовать генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и глава агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев.
Как ожидается, после выступлений Путина и Мирзиеева с кратким приветственным словом выступит глава МАГАТЭ. Затем лидерам доложат о технической готовности к началу заливки бетона в фундаментную плиту первого энергоблока, после чего президенты дадут старт работам на площадке строительства АЭС.

Флагманский проект

Создание интегрированной АЭС - флагманский проект России и Узбекистана. Он уникален тем, что впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности.
В состав интегрированной станции войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.
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Начало заливки "первого бетона" в фундамент здания реактора означает переход объекта в статус строящейся атомной электростанции по стандартам МАГАТЭ.

Сотрудничество России и Узбекистана

Узбекистан выступает очень близким партнером России, страны развивают богатые по содержанию отношения, подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Это прежде всего экономическое, торговое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, которое имеет давние исторические корни. Отмечали в Кремле и очень близкие товарищеские отношения лидеров двух государств.
Путин и Мирзиеев виделись меньше недели назад на полях саммита Евразийского экономического союза в Казахстане.
А тремя неделями ранее они встречались в России, когда лидер Узбекистана посетил Москву в дни празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Накануне Дня Победы Путин и Мирзиеев провели отдельную встречу в Кремле.
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29 мая, 10:52
 
УзбекистанРоссияКитайВладимир ПутинШавкат МирзиеевХань ЧжэнМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Евразийский экономический союзВВЭР-1000
 
 
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