Путин и Мирзиеев проведут переговоры

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана.

Создание интегрированной АЭС — флагманский проект России и Узбекистана, в рамках которого впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности.

Начало заливки «первого бетона» в фундамент здания реактора означает переход объекта в статус строящейся атомной электростанции по стандартам МАГАТЭ.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и вместе с ним по видеосвязи даст старт строительству атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана.

Президент Узбекистана будет одним из зарубежных гостей нынешнего Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ). Вместе с Путиным и иностранными участниками Мирзиеев выступит на пленарной сессии, которая по традиции станет центральным мероприятием форума.

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Символичное начало

Путин и Мирзиеев проведут отдельную двустороннюю встречу, она состоится в Константиновском дворце, говорил помощник президента России Юрий Ушаков

В Кремле ранее анонсировали весьма символичное начало этих переговоров. Встреча начнется с участия лидеров двух стран в видеоконференции, посвященной началу строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана.

Как ожидается, после выступлений Путина и Мирзиеева с кратким приветственным словом выступит глава МАГАТЭ. Затем лидерам доложат о технической готовности к началу заливки бетона в фундаментную плиту первого энергоблока, после чего президенты дадут старт работам на площадке строительства АЭС.

Флагманский проект

Создание интегрированной АЭС - флагманский проект России и Узбекистана. Он уникален тем, что впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности.

В состав интегрированной станции войдут два энергоблока большой мощности на базе ре акторов В ВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.

Начало заливки "первого бетона" в фундамент здания реактора означает переход объекта в статус строящейся атомной электростанции по стандартам МАГАТЭ.

Сотрудничество России и Узбекистана

Узбекистан выступает очень близким партнером России, страны развивают богатые по содержанию отношения, подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Это прежде всего экономическое, торговое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, которое имеет давние исторические корни. Отмечали в Кремле и очень близкие товарищеские отношения лидеров двух государств.

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