Рейтинг@Mail.ru
Карпин объяснил отсутствие Дивеева в составе сборной - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:10 04.06.2026 (обновлено: 20:23 04.06.2026)
Карпин объяснил отсутствие Дивеева в составе сборной

Карпин: Дивеев почувствовал дискомфорт перед Египтом, решили не рисковать

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгорь Дивеев
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб сборной России по футболу принял решение не рисковать здоровьем Игоря Дивеева, который почувствовал дискомфорт на тренировке перед матчем с египтянами.
  • Станислав Агкацев, Даниил Денисов и Артем Карпукас покинули расположение сборной России: Агкацева планировали на первый матч и отпустили, у Карпукаса запланирована операция на носу, а по Денисову не было положительной динамики в восстановлении плеча.
ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренерский штаб сборной России по футболу принял решение не рисковать здоровьем защитника "Зенита" Игоря Дивеева, который почувствовал дискомфорт на тренировке перед матчем с египтянами, заявил журналистам главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
Ранее стало известно, что Дивеев, а также вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев, защитник "Спартака" Даниил Денисов и полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас покинули расположение сборной России.
"Агкацева планировали на первый матч и отпустили. У Карпукаса запланирована операция на носу. Заранее знали, что он пробудет с нами ограниченное время. Дивеев почувствовал дискомфорт еще на предыгровой тренировке в Египте. Решили не рисковать. По Денисову была надежда, что будет прогресс в восстановлении плеча. Но, к сожалению, положительной динамики не было", - сообщил Карпин.
Сборная России проведет матч против команды Буркина-Фасо 5 июня в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена", который принял четыре встречи чемпионата мира 2018 года. 9 июня команда Карпина в Калининграде сыграет против сборной Тринидада и Тобаго. В первом матче в рамках текущих сборов россияне уступили сборной Египта (0:1) в Каире 28 мая.
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Карпин сообщил, что Тюкавин точно не сыграет с Буркина-Фасо
Вчера, 20:06
 
ФутболДаниил ДенисовАртем КарпукасСтанислав АгкацевЗенитКраснодарСпартак МоскваАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Костюк
    М. Андреева
    13
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
    64
    76
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Греция
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Ирак
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Кот-д’Ивуар
    1
    2
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала