Карпин объяснил отсутствие Дивеева в составе сборной

ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренерский штаб сборной России по футболу принял решение не рисковать здоровьем защитника "Зенита" Игоря Дивеева, который почувствовал дискомфорт на тренировке перед матчем с египтянами, заявил журналистам главный тренер национальной команды Валерий Карпин.