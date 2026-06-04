Карпин объяснил отсутствие Дивеева в составе сборной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб сборной России по футболу принял решение не рисковать здоровьем Игоря Дивеева, который почувствовал дискомфорт на тренировке перед матчем с египтянами.
- Станислав Агкацев, Даниил Денисов и Артем Карпукас покинули расположение сборной России: Агкацева планировали на первый матч и отпустили, у Карпукаса запланирована операция на носу, а по Денисову не было положительной динамики в восстановлении плеча.
ВОЛГОГРАД, 4 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренерский штаб сборной России по футболу принял решение не рисковать здоровьем защитника "Зенита" Игоря Дивеева, который почувствовал дискомфорт на тренировке перед матчем с египтянами, заявил журналистам главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
Ранее стало известно, что Дивеев, а также вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев, защитник "Спартака" Даниил Денисов и полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас покинули расположение сборной России.
"Агкацева планировали на первый матч и отпустили. У Карпукаса запланирована операция на носу. Заранее знали, что он пробудет с нами ограниченное время. Дивеев почувствовал дискомфорт еще на предыгровой тренировке в Египте. Решили не рисковать. По Денисову была надежда, что будет прогресс в восстановлении плеча. Но, к сожалению, положительной динамики не было", - сообщил Карпин.
Сборная России проведет матч против команды Буркина-Фасо 5 июня в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена", который принял четыре встречи чемпионата мира 2018 года. 9 июня команда Карпина в Калининграде сыграет против сборной Тринидада и Тобаго. В первом матче в рамках текущих сборов россияне уступили сборной Египта (0:1) в Каире 28 мая.