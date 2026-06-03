В Минприроды рассказали о сортировке коммунальных отходов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Почти 60% твердых коммунальных отходов (ТКО) в России сортируется, а на переработку отправляется более 15% отходов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ.

"На данный момент сортируется 58,3% твердых коммунальных отходов, а к 2030 году этот показатель нужно довести до 100%. На переработку отправляется 15,1% отходов, во вторичный оборот вовлекается 14% отходов, к 2030 году этот показатель должен составить 25%. При этом полигонное захоронение отходов снижено почти на 18%", - сказал он.