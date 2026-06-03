В Минприроды рассказали о сортировке коммунальных отходов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти 60% твердых коммунальных отходов (ТКО) в России сортируется, более 15% отправляются на переработку.
- За последние семь лет в России создано 382 объекта современной инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов.
- До конца 2026 года запланирована сдача в эксплуатацию новых мусоросортировочных комплексов, но для достижения цели в 100% переработки нужно построить еще порядка 400 объектов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Почти 60% твердых коммунальных отходов (ТКО) в России сортируется, а на переработку отправляется более 15% отходов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ.
"На данный момент сортируется 58,3% твердых коммунальных отходов, а к 2030 году этот показатель нужно довести до 100%. На переработку отправляется 15,1% отходов, во вторичный оборот вовлекается 14% отходов, к 2030 году этот показатель должен составить 25%. При этом полигонное захоронение отходов снижено почти на 18%", - сказал он.
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Министр отметил, что за последние семь лет в России создано 382 объектов современной инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, общей мощностью 41,6 миллиона тонн в год.
Только в 2026 году в эксплуатацию запущены такие крупные объекты, как комплекс по переработке отходов "Островский" в Ленинградской области мощностью 600 тысяч тонн по обработке, 360 тысяч тонн по утилизации и 600 тысяч тонн по захоронению отходов. В Дербенте открылся комплекс мощностью 200 тысяч тонн по обработке и 111 тысяч тонн по утилизации. В Северной Осетии - Алании заработал комплекс недалеко от Владикавказа мощностью по обработке 100 тысяч тонн, поделился Козлов.
"До конца 2026 года также запланирована сдача в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Дагестане мощностью 500 тысяч тонн по обработке и 105 тысяч тонн по утилизации. Вместе с тем для достижения цели в 100% переработки, поставленной президентом России, нужно построить еще порядка 400 объектов", - заключил министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.