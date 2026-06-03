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Флика признали лучшим тренером сезона в Испании - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Футбол
 
18:58 03.06.2026 (обновлено: 19:07 03.06.2026)
Флика признали лучшим тренером сезона в Испании

Возглавляющий "Барселону" Флик стал лучшим тренером сезона в Ла Лиге

© Соцсети "Барселоны"Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Соцсети "Барселоны"
Ханс-Дитер Флик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ханс-Дитера Флика признали лучшим тренером сезона в чемпионате Испании по футболу.
  • "Барселона" под руководством Флика выиграла чемпионат Испании, набрав 94 очка и опередив "Реал" на 8 очков.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Возглавляющий "Барселону" немецкий специалист Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером сезона в чемпионате Испании по футболу, сообщается на сайте Ла Лиги.
Под его руководством клуб выиграл прошедший чемпионат Испании, набрав 94 очка и опередив на 8 очков "Реал", завершивший сезон вторым. "Барселона" потерпела шесть поражений за 38 туров и забила 95 мячей. "Сине-гранатовые" стали первой командой в истории Ла Лиги, которой удалось выиграть все домашние матчи в сезоне.
Флику 61 год. Он выиграл данную награду второй год кряду. Немец возглавляет "Барселону" с лета 2024 года, в мае клуб объявил о продлении контракта со специалистом до 2028 года с опцией пролонгации соглашения на один сезон.
Ранее Флик возглавлял немецкую "Баварию", с которой дважды стал чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Германии.
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