Флика признали лучшим тренером сезона в Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ханс-Дитера Флика признали лучшим тренером сезона в чемпионате Испании по футболу.
- "Барселона" под руководством Флика выиграла чемпионат Испании, набрав 94 очка и опередив "Реал" на 8 очков.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Возглавляющий "Барселону" немецкий специалист Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером сезона в чемпионате Испании по футболу, сообщается на сайте Ла Лиги.
Под его руководством клуб выиграл прошедший чемпионат Испании, набрав 94 очка и опередив на 8 очков "Реал", завершивший сезон вторым. "Барселона" потерпела шесть поражений за 38 туров и забила 95 мячей. "Сине-гранатовые" стали первой командой в истории Ла Лиги, которой удалось выиграть все домашние матчи в сезоне.
Флику 61 год. Он выиграл данную награду второй год кряду. Немец возглавляет "Барселону" с лета 2024 года, в мае клуб объявил о продлении контракта со специалистом до 2028 года с опцией пролонгации соглашения на один сезон.
Ранее Флик возглавлял немецкую "Баварию", с которой дважды стал чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Германии.