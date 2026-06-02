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Путин и Мирзиеев запустят строительство АЭС в Джизакской области - РИА Новости, 02.06.2026
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17:14 02.06.2026
Путин и Мирзиеев запустят строительство АЭС в Джизакской области

Путин и Мирзиеев 4 июня запустят строительство АЭС в Джизакской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин и Мирзиеев 4 июня проведут встречу в Санкт-Петербурге.
  • Лидеры двух стран по видеосвязи запустят строительства АЭС в Джизакской области Узбекистана.
  • Мирзиеев будет одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев 4 июня проведут встречу в Санкт-Петербурге и по видеосвязи примут участие в запуске строительства АЭС в Джизакской области, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент Узбекистана будет одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В связи с участием президента Мирзиеева в форуме, естественно, будет проведена и двусторонняя встреча. Она состоится вечером 4 июня в Константиновском дворце", - рассказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что начало переговоров лидеров России и Узбекистана будет символичным.
"Встреча начнется достаточно символично, достаточно любопытно - с участия двух лидеров в видеоконференции, которая посвящена началу строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане", - сообщил помощник президента РФ.
Это флагманский проект двух стран, упомянул Ушаков, - в Джизакской области будет сооружаться интегрированная АЭС с двумя энергоблоками большой мощности и двумя энергоблоками малой мощности по 55 МВт.
"В ходе церемонии лидеры будут находиться в Константиновском дворце, а на площадке строительства их будут приветствовать, в частности, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, глава агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев", - рассказал он.
Планируется, что после выступления Путина и Мирзиеева с кратким приветственным словом выступит глава МАГАТЭ. После этого Лихачев доложит о технической готовности начать заливку бетона в фундаментную плиту энергоблока номер один и попросит президента Путина дать старт началу работ, затем то же самое сделает Ахмедхаджаев в докладе президенту Мирзиееву, уточнил Ушаков.
"И оба президента разрешат дать старт работам на площадке строительства атомной станции", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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РоссияУзбекистанСанкт-ПетербургЮрий УшаковВладимир ПутинАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреШавкат Мирзиеев
 
 
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