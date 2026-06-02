Путин и Мирзиеев запустят строительство АЭС в Джизакской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин и Мирзиеев 4 июня проведут встречу в Санкт-Петербурге.

Лидеры двух стран по видеосвязи запустят строительства АЭС в Джизакской области Узбекистана.

Мирзиеев будет одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев 4 июня проведут встречу в Санкт-Петербурге и по видеосвязи примут участие в запуске строительства АЭС в Джизакской области, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Президент Узбекистана будет одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В связи с участием президента Мирзиеева в форуме, естественно, будет проведена и двусторонняя встреча. Она состоится вечером 4 июня в Константиновском дворце", - рассказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что начало переговоров лидеров России и Узбекистана будет символичным.

"Встреча начнется достаточно символично, достаточно любопытно - с участия двух лидеров в видеоконференции, которая посвящена началу строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане", - сообщил помощник президента РФ.

Это флагманский проект двух стран, упомянул Ушаков, - в Джизакской области будет сооружаться интегрированная АЭС с двумя энергоблоками большой мощности и двумя энергоблоками малой мощности по 55 МВт.

Планируется, что после выступления Путина и Мирзиеева с кратким приветственным словом выступит глава МАГАТЭ. После этого Лихачев доложит о технической готовности начать заливку бетона в фундаментную плиту энергоблока номер один и попросит президента Путина дать старт началу работ, затем то же самое сделает Ахмедхаджаев в докладе президенту Мирзиееву, уточнил Ушаков.

"И оба президента разрешат дать старт работам на площадке строительства атомной станции", - заключил он.