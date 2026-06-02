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Ушаков анонсировал большую речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:05 02.06.2026 (обновлено: 18:00 02.06.2026)
Ушаков анонсировал большую речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Путин выступит на ПМЭФ с большой речью и проведет двусторонние встречи

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ
Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин выступит с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ.
  • Вместе с ним с докладами выступят президенты Узбекистана и Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии.
  • Глава государства проведет двусторонние встречи с зарубежными коллегами.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью, которая традиционно привлекает большое внимание политических кругов и СМИ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу, на нем с большой речью выступит наш президент", — сказал он журналистам.
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Вместе с ним с докладом выступят лидеры Узбекистана и Танзании, а также заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии.
«
"Потом, как вы знаете, проводится дискуссия. В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту, и всегда это мероприятие привлекает большое внимание и политических кругов, и средств массовой информации".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Юрий Ушаков
помощник президента России
С зарубежными коллегами Путин проведет и двусторонние встречи. На среду намечена программа в Большом Кремлевском дворце с участием главы Танзании Самией Сулуху Хассан. Как ожидается, темой обсуждения станет наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере, также состоится обмен мнениями по региональным и международным вопросам.
"И, несомненно, обсудят подготовку к третьему саммиту Россия — Африка, который состоится в Москве 28-29 октября. Танзанийский лидер дала согласие на присутствие на этом саммите", — добавил Ушаков.
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Переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым 4 июня начнутся с участия в видеоконференции, посвященной началу строительства в республике первого энергоблока интегрированной атомной электростанции.
"Лидеры будут находиться в Константиновском дворце, а на площадке строительства их будут приветствовать, в частности, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, глава агентства "Узатом" Азим Ахмедхаджаев", — отметил Ушаков.
А после пленарного заседания в пятницу глава государства побеседует с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Они обсудят итоги недавнего визита Путина в Китай и перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Пекина.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
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ПМЭФ-2026ПолитикаРоссияУзбекистанТанзанияЮрий УшаковВладимир ПутинКитайШавкат МирзиеевХань ЧжэнЭкономикаЭнергетикаАтомная энергетика
 
 
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