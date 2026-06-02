Ушаков анонсировал большую речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью, которая традиционно привлекает большое внимание политических кругов и СМИ, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу, на нем с большой речью выступит наш президент", — сказал он журналистам.