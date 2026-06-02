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У легенды "Ливерпуля" диагностировали рак - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол
 
14:37 02.06.2026 (обновлено: 14:41 02.06.2026)
У легенды "Ливерпуля" диагностировали рак

У экс-футболиста "Ливерпуля" Кеннета Далглиша диагностировали рак

© REUTERS / Jason CairnduffКеннет Далглиш
Кеннет Далглиш - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Jason Cairnduff
Кеннет Далглиш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У бывшего нападающего "Ливерпуля" и сборной Шотландии по футболу Кеннета Далглиша диагностировано онкологическое заболевание.
  • Далглиш планировал оставить информацию о своем заболевании приватной, но по ошибке распространил эти сведения в социальных сетях.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. У бывшего нападающего "Ливерпуля" и сборной Шотландии по футболу Кеннета Далглиша диагностировано онкологическое заболевание, сообщается на сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).
По словам футболиста, он планировал оставить информацию о своем заболевании приватной, однако по ошибке распространил эти сведения в социальных сетях.
"Как стало ясно из моего непреднамеренного поста в соцсетях, я сейчас прохожу курс лечения от рака. В отличие от моего обращения с мобильным телефоном, лечение идет хорошо. В идеале эта информация должна была остаться приватной, поскольку так было бы правильнее, но мои никчемные навыки владения техникой привели к этому шагу. Очевидно, я не хотел предавать этот вопрос огласке, поэтому буду признателен, если частная жизнь моей семьи и моя собственная будут соблюдаться. Как всегда, спасибо замечательному медицинскому персоналу, который проявляет невероятную заботу и такт не только по отношению ко мне, но и ко многим, многим другим. Они делают честь самим себе", - цитирует Далглиша сайт "Ливерпуля".
Далглишу 75 лет, в качестве футболиста он стал с "Ливерпулем" шестикратным чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, четыре Кубка английской лиги, пять Суперкубков Англии, три Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов) и Суперкубок Европы. Также он выступал за "Селтик", с которым выиграл четыре чемпионата Шотландии, четыре Кубка страны и Кубок шотландской лиги.
В качестве тренера Далглиш привел "Ливерпуль" к трем чемпионствам Англии, двум Кубкам страны, Кубку английской лиги и четырем Суперкубкам Англии.
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