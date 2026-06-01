"Вильярреал" нашел нового главного тренера

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Испанский "Вильярреал" назначил Иньиго Переса на пост главного тренера, сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано до июня 2029 года. Ранее клуб объявил, что испанец Марселино покинет должность главного тренера по окончании сезона.
Пересу 38 лет, в сезоне-2025/26 он возглавлял "Райо Вальекано". Под руководством тренера команда дошла до финала Лиги конференций, где уступила английскому клубу "Кристал Пэлас" (0:1).
По итогам сезона-2025/26 "Вильярреал" занял третье место в турнирной таблице чемпионата Испании и квалифицировался в Лигу чемпионов.