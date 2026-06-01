15:10 01.06.2026 (обновлено: 15:32 01.06.2026)
"Вильярреал" нашел нового главного тренера

Иньиго Перес возглавил испанский футбольный клуб "Вильярреал"

  • Испанский «Вильярреал» назначил Иньиго Переса на пост главного тренера.
  • Соглашение с Иньиго Пересом рассчитано до июня 2029 года.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Испанский "Вильярреал" назначил Иньиго Переса на пост главного тренера, сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано до июня 2029 года. Ранее клуб объявил, что испанец Марселино покинет должность главного тренера по окончании сезона.
Пересу 38 лет, в сезоне-2025/26 он возглавлял "Райо Вальекано". Под руководством тренера команда дошла до финала Лиги конференций, где уступила английскому клубу "Кристал Пэлас" (0:1).
По итогам сезона-2025/26 "Вильярреал" занял третье место в турнирной таблице чемпионата Испании и квалифицировался в Лигу чемпионов.
