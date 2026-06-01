"Вильярреал" нашел нового главного тренера

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Испанский "Вильярреал" назначил Иньиго Переса на пост главного тренера, сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение со специалистом рассчитано до июня 2029 года. Ранее клуб объявил, что испанец Марселино покинет должность главного тренера по окончании сезона.