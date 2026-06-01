В Британии 75 человек спасли с высоких объектов на параде победы "Арсенала"

ЛОНДОН, 1 июн – РИА Новости. Пожарные в Лондоне спасли примерно 75 человек, которые залезли на высокие объекты, чтобы посмотреть на парад в честь победы футбольного клуба "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу, сообщил помощник комиссара лондонской пожарной службы Пэт Гоулборн.

"В течение всего дня пожарные, в том числе и те, кто был специально направлен на это масштабное мероприятие, отреагировали на несколько инцидентов в районе парада, в том числе вывели и спасли около 75 человек в инцидентах, связанных с высотой", - сообщил он, его заявление публикует столичная пожарная служба.