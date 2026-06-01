В Британии 75 человек спасли с высоких объектов на параде победы "Арсенала"

ЛОНДОН, 1 июн – РИА Новости. Пожарные в Лондоне спасли примерно 75 человек, которые залезли на высокие объекты, чтобы посмотреть на парад в честь победы футбольного клуба "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу, сообщил помощник комиссара лондонской пожарной службы Пэт Гоулборн.
"В течение всего дня пожарные, в том числе и те, кто был специально направлен на это масштабное мероприятие, отреагировали на несколько инцидентов в районе парада, в том числе вывели и спасли около 75 человек в инцидентах, связанных с высотой", - сообщил он, его заявление публикует столичная пожарная служба.
По словам Гоулборна, бригада также выезжала на тушение пожара в отеле, предположительно, вызванного сигнальной ракетой. Он добавил, что пожар причинил незначительный ущерб внешней части здания. Кроме того, различные виды пиротехники вызвали срабатывания пожарной сигнализации в нескольких других местах в районе.
Ранее в мае "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу, вследствие чего победителем турнира досрочно стал лондонский "Арсенал". Это его первое чемпионство с сезона-2003/04. Лондонский клуб выиграл национальное первенство в 14-й раз в истории. Чаще в чемпионате Англии побеждали только "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", в активе которых по 20 титулов.