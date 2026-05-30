"ПСЖ" и Сафонов второй год подряд победили в Лиге чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ "ПСЖ" обыграл "Арсенал" в финале Лиги чемпионов в серии пенальти со счетом 4:3.

Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком.

Клуб стал победителем турнира второй год подряд.

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" с российским вратарем Матвеем Сафоновым обыграл английский "Арсенал" в финале Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира.

Основное время встречи в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" завершилось со счетом 1:1. У "Арсенала" отличился Кай Хаверц (6-я минута), в составе "ПСЖ" мяч с пенальти забил Усман Дембеле (65). В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти точнее были игроки "ПСЖ" — 4:3.

Сафонов вышел в стартовом составе парижан и отыграл матч целиком. Российский вратарь не отразил ни одного удара в послематчевой серии. Игроки "Арсенала" дважды отправили мяч мимо ворот.

"ПСЖ" во второй раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов . Год назад французы со счетом 5:0 разгромили в финале итальянский " Интер ". "ПСЖ" стал вторым клубом в истории после мадридского " Реала " (2016, 2017, 2018), сумевшим выиграть Лигу чемпионов два сезона подряд после изменения формата турнира в сезоне-1992/93.