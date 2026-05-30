"ПСЖ" и Сафонов второй год подряд победили в Лиге чемпионов
22:02 30.05.2026 (обновлено: 23:08 30.05.2026)
"ПСЖ" и Сафонов второй год подряд победили в Лиге чемпионов

"ПСЖ" Сафонова по пенальти победил "Арсенал" и второй год подряд выиграл ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "ПСЖ" обыграл "Арсенал" в финале Лиги чемпионов в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком.
  • Клуб стал победителем турнира второй год подряд.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" с российским вратарем Матвеем Сафоновым обыграл английский "Арсенал" в финале Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира.
Основное время встречи в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" завершилось со счетом 1:1. У "Арсенала" отличился Кай Хаверц (6-я минута), в составе "ПСЖ" мяч с пенальти забил Усман Дембеле (65). В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти точнее были игроки "ПСЖ" — 4:3.
Лига чемпионов УЕФА
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
ПСЖ
2 : 14:3
Арсенал
65‎’‎ • Усман Дембеле (П)
121‎’‎ • Гонсалу Рамуш (П)
121‎’‎ • Дезире Дуэ (П)
121‎’‎ • Ашраф Хакими (П)
121‎’‎ • Лукас Беральдо (П)
06‎’‎ • Кай Хаверц
121‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
121‎’‎ • Деклан Райс (П)
121‎’‎ • Габриэль Мартинелли (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сафонов вышел в стартовом составе парижан и отыграл матч целиком. Российский вратарь не отразил ни одного удара в послематчевой серии. Игроки "Арсенала" дважды отправили мяч мимо ворот.
"ПСЖ" во второй раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Год назад французы со счетом 5:0 разгромили в финале итальянский "Интер". "ПСЖ" стал вторым клубом в истории после мадридского "Реала" (2016, 2017, 2018), сумевшим выиграть Лигу чемпионов два сезона подряд после изменения формата турнира в сезоне-1992/93.
"Арсенал" второй раз стал вице-чемпионом турнира.
