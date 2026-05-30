"ПСЖ" и Сафонов второй год подряд победили в Лиге чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "ПСЖ" обыграл "Арсенал" в финале Лиги чемпионов в серии пенальти со счетом 4:3.
- Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком.
- Клуб стал победителем турнира второй год подряд.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" с российским вратарем Матвеем Сафоновым обыграл английский "Арсенал" в финале Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира.
Основное время встречи в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" завершилось со счетом 1:1. У "Арсенала" отличился Кай Хаверц (6-я минута), в составе "ПСЖ" мяч с пенальти забил Усман Дембеле (65). В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти точнее были игроки "ПСЖ" — 4:3.
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
65’ • Усман Дембеле (П)
121’ • Гонсалу Рамуш (П)
121’ • Дезире Дуэ (П)
121’ • Ашраф Хакими (П)
121’ • Лукас Беральдо (П)
06’ • Кай Хаверц
121’ • Виктор Дьекереш (П)
121’ • Деклан Райс (П)
121’ • Габриэль Мартинелли (П)
Сафонов вышел в стартовом составе парижан и отыграл матч целиком. Российский вратарь не отразил ни одного удара в послематчевой серии. Игроки "Арсенала" дважды отправили мяч мимо ворот.
"ПСЖ" во второй раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Год назад французы со счетом 5:0 разгромили в финале итальянский "Интер". "ПСЖ" стал вторым клубом в истории после мадридского "Реала" (2016, 2017, 2018), сумевшим выиграть Лигу чемпионов два сезона подряд после изменения формата турнира в сезоне-1992/93.
"Арсенал" второй раз стал вице-чемпионом турнира.