"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют дополнительное время в финале Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" с российским вратарем Матвеем Сафоновым и лондонский "Арсенал" не выявили победителя в основное время финального матча футбольной Лиги чемпионов и сыграют дополнительное время.