"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют дополнительное время в финале Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" с российским вратарем Матвеем Сафоновым и лондонский "Арсенал" не выявили победителя в основное время финального матча футбольной Лиги чемпионов и сыграют дополнительное время.
Встреча проходит в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена", счет равный - 1:1. На 6-й минуте российский вратарь Матвей Сафонов пропустил мяч после удара с острого угла от немецкого полузащитника "Арсенала" Кая Хаверца. Во втором тайме грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия заработал 11-метровый удар, который на 65-й минуте реализовал француз Усман Дембеле.
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
65’ • Усман Дембеле (П)
121’ • Гонсалу Рамуш (П)
121’ • Дезире Дуэ (П)
121’ • Ашраф Хакими (П)
121’ • Лукас Беральдо (П)
06’ • Кай Хаверц
121’ • Виктор Дьекереш (П)
121’ • Деклан Райс (П)
121’ • Габриэль Мартинелли (П)
Дополнительное время в финале Лиги чемпионов потребовалось впервые с сезона-2015/16, когда мадридский "Реал" выиграл у мадридского "Атлетико" в послематчевой серии 11-метровых (1:1, по пенальти – 5:3).
"ПСЖ" является действующим победителем Лиги чемпионов. Год назад парижане разгромили в финале итальянский "Интер" со счетом 5:0. "Арсенал" играет в финале второй раз в своей истории, "канониры" прежде не брали трофей.