Дзюба считает, что Талалаев не сможет тренировать топ-клуб

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба заявил, что не считает тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева подходящей кандидатурой для топ-клубов из-за его темперамента.
С сентября 2024 года Талалаев возглавляет "Балтику", с которой выиграл чемпионат Первой лиги. Он также сезоном ранее завоевывал этот трофей с подмосковными "Химками". В высшем дивизионе чемпионата страны сезона-2025/26 "Балтика" заняла шестое место.
"Талалаев в топ-клубах невозможен из-за своего темперамента. Очень высокого мнения о себе. С большими футболистами не прокатывает то, как он разговаривает. Большие футболисты всегда личности. Ему не хватает гибкости", - заявил Дзюба на мероприятии в рамках Дня московского спорта.
На вопрос о выборе между отечественными и иностранными тренерами Дзюба ответил: "Я за отечественных. Нет Лиги чемпионов, турниров, где есть задачи. Почему не дать попробовать? Зато даем иностранным ноунеймам".
22 мая московское "Динамо" объявило, что Ролан Гусев покинул пост главного тренера "бело-голубых" в связи с истечением срока контракта. Специалист в ноябре 2025 года сменил на посту Валерия Карпина.
"Надо давать не месяц - два, а сезон. Карпину в "Динамо" не дали? "Динамо" заждалось, у них сколько лет не было трофеев. И сейчас ждали Кубка России. Наверное, это объективно, особо результаты не улучшились. Наверное, это объективно, что так получилось с Гусевым", - добавил спортсмен.