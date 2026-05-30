Дзюба заявил, что болельщики "Спартака" заслужили завоевание Кубка России

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба считает, что болельщики московского "Спартака" заслужили победу команды в Кубке России.

"Не особо вначале верил (в Карседо), но все познается в результате. Забрали Кубок, прошли тяжелейший путь. Мы смеемся, что выиграть его сложнее, чем Лигу чемпионов . Болельщики "Спартака" заслужили. Но "Краснодар" очень жалко, они должны были брать чемпионство", - заявил Дзюба на мероприятии в рамках Дня московского спорта.

"Спартаку" надо наладить защиту и нужен лидер в нападении. Этого не хватает. Нужен форвард, который будет забивать 15-20 голов за сезон. Не намекаю на себя", - добавил Дзюба.