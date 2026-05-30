Дзюба заявил, что болельщики "Спартака" заслужили завоевание Кубка России - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
16:35 30.05.2026
Дзюба заявил, что болельщики "Спартака" заслужили завоевание Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Дзюба считает, что болельщики московского "Спартака" заслужили победу команды в Кубке России.
  • Дзюба отметил, что "Спартаку" нужно укрепить защиту и найти лидера в нападении, способного забивать 15–20 голов за сезон.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба считает, что болельщики московского "Спартака" заслужили победу команды в Кубке России.
24 мая "Спартак" победил "Краснодар" (1:1, 4:3 - по пенальти) в суперфинале Кубка России. Матч прошел в "Лужниках". Московский клуб завоевал первый трофей под руководством тренера испанца Хуана Карлоса Карседо, который возглавил команду в январе.
"Не особо вначале верил (в Карседо), но все познается в результате. Забрали Кубок, прошли тяжелейший путь. Мы смеемся, что выиграть его сложнее, чем Лигу чемпионов. Болельщики "Спартака" заслужили. Но "Краснодар" очень жалко, они должны были брать чемпионство", - заявил Дзюба на мероприятии в рамках Дня московского спорта.
"Спартаку" надо наладить защиту и нужен лидер в нападении. Этого не хватает. Нужен форвард, который будет забивать 15-20 голов за сезон. Не намекаю на себя", - добавил Дзюба.
Ранее нападающий не стал исключать своего возвращения в "Спартак". Дзюба был игроком столичного клуба в 2006-2015 годах, "Спартак" неоднократно отдавал его в аренду.
ФутболСпортАртём ДзюбаКарлос КарседоСпартак МоскваКраснодарКубок России по футболуЛига чемпионов 2025-2026
 
