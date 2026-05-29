"Барселона" объявила о приобретении Гордона
22:28 29.05.2026 (обновлено: 22:30 29.05.2026)
"Барселона" объявила о приобретении Гордона

Энтони Гордон перешел из "Ньюкасла" в "Барселону"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Англии по футболу Энтони Гордон перешел из английского «Ньюкасла» в испанскую «Барселону».
  • Контракт Гордона с «Барселоной» рассчитан до 2031 года, а сумма трансфера составила не менее 80 миллионов евро.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полузащитник сборной Англии по футболу Энтони Гордон перешел из английского "Ньюкасла" в испанскую "Барселону", сообщается на сайте каталонского клуба.
Контракт с Гордоном рассчитан до 2031 года. Ранее Sky Sports сообщал, что испанский клуб заплатит за 25-летнего вингера не менее 80 миллионов евро.
Гордон подписал долгосрочный контракт с "Ньюкаслом" в октябре 2024 года. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба с 17 голами (10 из них в Лиге чемпионов), но не принял участия в последних шести матчах Английской премьер-лиги на фоне слухов о возможном переходе в другой клуб.
Ранее Гордон был включен в окончательный состав сборной Англии для участия в чемпионате мира 2026 года. В группе L англичане встретятся с командами Хорватии, Ганы и Панамы.
