"Барселона" объявила о приобретении Гордона

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полузащитник сборной Англии по футболу Энтони Гордон перешел из английского "Ньюкасла" в испанскую "Барселону", сообщается на сайте каталонского клуба.

Контракт с Гордоном рассчитан до 2031 года. Ранее Sky Sports сообщал, что испанский клуб заплатит за 25-летнего вингера не менее 80 миллионов евро.

Гордон подписал долгосрочный контракт с "Ньюкаслом" в октябре 2024 года. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба с 17 голами (10 из них в Лиге чемпионов ), но не принял участия в последних шести матчах Английской премьер-лиги на фоне слухов о возможном переходе в другой клуб.